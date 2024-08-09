Firmware und OS

Google testet Wear OS 5.1: Update überrascht bei der Android-Version

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Google Pixel Watch 2023 Header

Google wird die kommende Pixel Watch 3 mit Wear OS 5 ausliefern, was wir schon von Samsung und der Galaxy Watch 7 (Ultra) kennen. Basis ist noch Android 14, aber es sieht so aus, als ob Android 15 zeitnah bei den Wearables folgen wird.

Laut Android Authority ist Wear OS 5.1 als Punkt-Update für Smartwatches in der Entwicklung und mit dieser Version werden wir wohl auch Android 15 sehen. Google könnte also überraschend die Android-Version bei einem Punkt-Update ändern.

Es ist noch nicht bekannt, wie und wann Wear OS 5.1 kommt und was alles neu ist, aber vielleicht ändert Google damit auch die Strategie und bringt Wear OS endlich auf einen aktuellen Stand. Womöglich nutzt Wear OS 6 dann direkt Android 16.

Android 15 ist übrigens so weit fertig, wird aber wohl noch nicht diesen Monat mit der neuen Pixel-Reihe kommen. Gut möglich, dass wir die finale Version dann im September oder Oktober sehen. Vielleicht kommt dann auch direkt Wear OS 5.1?

Google Pixel Watch Maps

Google Pixel Watch 3: Schlechte Nachricht für den Chip

Google wird in ein paar Tagen die neue Pixel Watch vorstellen und wir hatten hier schon eine Übersicht mit Spezifikationen.…

8. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 💎
    sagt am

    > bei einem Punkt-Update

    Der korrekte Terminus lautet Minor-Update. Eine Änderung der Versionsnummer an erster Stelle wäre ein Major-Update. ;-)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / Wearables / ...
Weitere Neuigkeiten
Norisbank
norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an
in Fintech
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste