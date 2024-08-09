Google testet Wear OS 5.1: Update überrascht bei der Android-Version

Google wird die kommende Pixel Watch 3 mit Wear OS 5 ausliefern, was wir schon von Samsung und der Galaxy Watch 7 (Ultra) kennen. Basis ist noch Android 14, aber es sieht so aus, als ob Android 15 zeitnah bei den Wearables folgen wird.

Laut Android Authority ist Wear OS 5.1 als Punkt-Update für Smartwatches in der Entwicklung und mit dieser Version werden wir wohl auch Android 15 sehen. Google könnte also überraschend die Android-Version bei einem Punkt-Update ändern.

Es ist noch nicht bekannt, wie und wann Wear OS 5.1 kommt und was alles neu ist, aber vielleicht ändert Google damit auch die Strategie und bringt Wear OS endlich auf einen aktuellen Stand. Womöglich nutzt Wear OS 6 dann direkt Android 16.

Android 15 ist übrigens so weit fertig, wird aber wohl noch nicht diesen Monat mit der neuen Pixel-Reihe kommen. Gut möglich, dass wir die finale Version dann im September oder Oktober sehen. Vielleicht kommt dann auch direkt Wear OS 5.1?