Google und der sehr absurde Pixel 10-Leak

Es ist manchmal schon absurd, wie früh und intensiv die Leaks bei der Pixel-Reihe von Google weiterhin sind und wie oft sie aus den eigenen Reihen kommen. Ja, ich glaube da auch nicht immer an einen Zufall, sowas ist manchmal Marketing.

Beim Dreh eines Werbeclips glaube ich aber nicht unbedingt daran, doch genau das ist Google jetzt auch passiert. Man hat das neue Pixel 10 in aller Öffentlichkeit gefilmt und man sieht auf einem Slide auch den Namen und sogar den Slogan.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75 — Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025

Google gibt also an, dass man „mehr von seinem Smartphone verlangen soll“ und ich vermute, dass damit vor allem KI gemeint ist. Und diese Aufnahmen bestätigen ein älteres Gerücht, das neue Pixel 10 hat also auch eine Periskop-Zoom-Kamera.

Bisher war sowas oft nur in Pro-Modellen zu finden, so langsam kommt die Technik aber auch in der Mittelklasse an. Der neue Blauton sieht jedenfalls gut aus, es ist auch die Signature Farbe in diesem Jahr. Wir rechnen wieder im Sommer mit einer Ankündigung, es dürfte also bald losgehen (das Pixel 9-Lineup kam im August).