Schnäppchen

Grid Frames zum Black Friday 2024 im Angebot

Autor-Bild
Von
|
Grid Frame Apple Iphone

Schon vor Jahren habe ich hier von den Grid Frames berichtet und erst vor einem Jahr war das hier wieder ein Thema. In diesem Jahr ist die Kollektion bei mir in der Wohnung gewachsen, bei YouTube sieht man auch einige davon im Hintergrund.

Ich mag sie, das Feedback von Besuchern ist bei den Bildern immer sehr positiv, aber sie bringen einen Nachteil mit, sie sind nicht günstig. Theoretisch könnte man sowas selbst basteln und Geld sparen, aber daher lohnen sich hier die Angebote.

Es ist Black Friday (jetzt am Freitag) und passend dazu gibt es bei Grid Frames bis zum 2. Dezember auch 20 Prozent Rabatt (mit dem Code „BF20“). Nur die Specials sind nicht dabei, wie das erste iPhone, aber die sind gut nachgefragt. Schaut bei Interesse bei Grid Frames vorbei, beliebte Rahmen sind aber sicher schneller weg.

Vodafone 5

Vodafone CallYa Jahrestarif bekommt deutlich mehr Datenvolumen

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert CallYa ein frisches Angebot für Neukunden. Ab dem 25. November 2024 bis zum 21. Januar 2025…

25. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Grid Frames zum Black Friday 2024 im Angebot
Weitere Neuigkeiten
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social