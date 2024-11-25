Grid Frames zum Black Friday 2024 im Angebot

Schon vor Jahren habe ich hier von den Grid Frames berichtet und erst vor einem Jahr war das hier wieder ein Thema. In diesem Jahr ist die Kollektion bei mir in der Wohnung gewachsen, bei YouTube sieht man auch einige davon im Hintergrund.

Ich mag sie, das Feedback von Besuchern ist bei den Bildern immer sehr positiv, aber sie bringen einen Nachteil mit, sie sind nicht günstig. Theoretisch könnte man sowas selbst basteln und Geld sparen, aber daher lohnen sich hier die Angebote.

Es ist Black Friday (jetzt am Freitag) und passend dazu gibt es bei Grid Frames bis zum 2. Dezember auch 20 Prozent Rabatt (mit dem Code „BF20“). Nur die Specials sind nicht dabei, wie das erste iPhone, aber die sind gut nachgefragt. Schaut bei Interesse bei Grid Frames vorbei, beliebte Rahmen sind aber sicher schneller weg.