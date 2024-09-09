Gaming

GTA 6 kommt 2026? Fake-Meldung macht die Runde

Am Wochenende machte eine Meldung die Runde, dass Rockstar Games intern bereits beschlossen hat, dass GTA 6 doch erst Mitte 2026 kommt. Doch ein Blick auf die Quelle zeigt, dass es sich um eine offensichtliche Falschmeldung handelt.

GTA 6: Angeblich auf 2026 verschoben

Dieses Mal stammt die Aussage von Liam, einem Nutzer bei X, der sich dort als „billsyliamgta“ bezeichnet. Er behauptete am 8. September, dass ihm „mehrere Entwickler“ von Rockstar bestätigt haben, dass GTA 6 doch erst 2026 erscheint.

Es handelt sich um eine bisher unbekannte Quelle, die eine Fanseite namens „GTABase“ betreibt und bisher noch nie durch zuverlässige Leaks aufgefallen ist. Aber gut, irgendwann fängt jeder an. Allerdings folgte direkt danach eine Lüge.

In einem weiteren Beitrag gab Liam an, dass sich der sehr zuverlässige Jason Schreier von Bloomberg heute (Montag) dazu äußern wird. Er habe ihn bereits kontaktiert. Jason Schreier dementierte das und der Beitrag wurde direkt gelöscht.

GTA 6: Release im Herbst 2025 geplant

Es gibt immer wieder „Gerüchte“, die behaupten, dass GTA 6 doch nicht 2025 für Konsolen erscheint, aber das offizielle Statement von Mai bleibt bestehen, denn bei Take-Two ist man „sehr zuversichtlich“, dass das mit Herbst 2025 klappen wird.

Der erste Trailer für GTA 6 wurde letzten Dezember veröffentlicht, wir nähern uns also dem Jahrestag, allerdings ohne weitere Details. Angeblich haben Sony und Rockstar für die PS5 Pro mehr Marketing geplant und da wir die neue Konsole diese Woche sehen dürften, wäre es durchaus möglich, dass bald der zweite Trailer kommt.

