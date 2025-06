Datum steht noch: GTA 6 für Herbst 2025 bestätigt

In den letzten Wochen machten mal wieder Gerüchte zu GTA 6 die Runde, die von einem Release im Jahr 2026 sprachen. Es gab zwar auch sehr schnell Aussagen, dass so eine Prognose eher sinnlos sei, aber diese Meldung machte die Runde.

Jetzt hat sich Take-Two in den Geschäftszahlen geäußert und bekräftigt, was man schon im Frühjahr verlauten lassen hat. GTA 6 ist für Herbst 2025 geplant. Bisher, so darf man das interpretieren, wurde das Datum also noch nicht verschoben.

Rockstar Games investiert weiterhin in die Franchise und plant die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Herbst 2025.

Das schließt nicht aus, dass GTA 6 noch verschoben wird, aber im Moment steht der Plan noch, sonst würde man das nicht gegenüber Investoren bekräftigen. Man schweigt aber bei den Details und wir wissen nicht, wann ein neuer Trailer kommt.

