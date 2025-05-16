GTA 6: Datum ist „sicher“, Start war 2020 und sehr hohe Produktionskosten
Die Geschäftszahlen von Take-Two waren in den letzten Monaten immer wieder spannend, denn es wurde auf jedes Detail geachtet, was GTA 6 betrifft. Und man hat sich ja auch selbst immer mal wieder zum neuen GTA-Blockbuster geäußert.
Mittlerweile ist klar, dass GTA 6 doch nicht mehr 2025 kommt, aber das Spiel ist noch ein Thema. So hat Strauss Zelnick verraten, dass die Produktion für GTA 6 „ernsthaft“ im Jahr 2020 startete. Vor ein paar Tagen hat ein ehemaliger Entwickler betont, dass er seit 2018 an dem Projekt arbeitete, kurz nach dem RDR2-Release.
Etwa eine Milliarde Dollar soll GTA 6 bisher in der Produktion gekostet haben und „natürlich schmerzen Verschiebungen“, so der Chef von Take-Two im Gespräch mit IGN, aber man will Rockstar die nötige Zeit geben, um GTA 6 zu perfektionieren.
GTA 6: Sehr zuversichtlich beim Datum
Und wie sieht es mit dem 26. Mai 2026 aus, wie sicher ist dieses Datum? Strauss Zelnick betont, dass man bisher zuverlässig war, wenn man „ein bestimmtes Datum festgelegt hat“. Das stimmt aber nicht wirklich, wie RDR2 oder GTA 4 zeigen.
Der Release in diesem Jahr war von Anfang an unsicher, wie wir mittlerweile wissen, ich glaube aber, dass man Mai 2026 wirklich anpeilt. Wenn GTA 6 verschoben wird, was immer passieren kann (und historisch wäre eine weitere Verschiebung in den Herbst bei Rockstar nicht unüblich), dann ist diese vermutlich noch nicht geplant.
Abwarten, das aktuelle Material rund um GTA 6 genießen und schauen, wie die Lage im Winter aussieht. Falls bis Ende 2025 kein Trailer 3 kommt, der dann die Vorbestellungen einläutet, dann können wir über eine weitere Verschiebung reden.
> Strauss Zelnick betont, dass man bisher zuverlässig war, wenn man „ein bestimmtes Datum festgelegt hat“.
Ich verstehe ja, dass man gegenüber den Investoren Pflichten hat und dann nicht sagt, dass man glaubt, dass es zu einer weiteren Verschiebung kommt. Aber was soll eine so offensichtliche Lüge über die Vergangenheit, die jeder in kürzester Zeit widerlegen kann? Das schadet doch nur der eigenen Glaubwürdigkeit, auch was den Termin von GTA 6 betrifft. Einfach weglassen, so eine Aussage, dann hat man nur das übliche PR-Gerede und muss da auch nichts hinterfragen. … :-/
Hatten die nicht auch gesagt, dass es „sicher“ noch in 2025 erscheint?
In meiner Erinnerung wurde GTA immer verschoben.
Ich würde fast wetten, dass es noch einmal verschoben wird – auf den Herbst / Winter.
Ja, aber etwas anderes kann der CEO des Mutterkonzerns auch nicht bei Investoren sagen. Auch jetzt nicht, eine Verschiebung ist also weiterhin möglich. Viele rechnen damit, dass GTA 6 im Herbst 2026 kommt, aber warten wir mal ab.