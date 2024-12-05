Samsung: Kommt ein Handheld mit SteamOS?

Samsung könnte 2025 in eine ganz neue Kategorie einsteigen und einen ersten Handheld auf den Markt bringen. Und es wäre möglich, dass Valve der Partner ist.

Dort arbeitet man daran, dass SteamOS eine Plattform für andere Handhelds wird, nicht nur für das Steam Deck, und angeblich arbeitet man auch am ARM-Support. Bei Samsung wurde hingegen ein Patent für einen faltbaren Handheld entdeckt.

Es gibt erste Gerüchte, dass das zusammenhängt und Samsung womöglich einen Handheld mit ARM-Chip und SteamOS entwickelt, den man falten kann. Bisher hat sich Samsung aber nicht dazu geäußert und natürlich schweigt man auch bei Valve.

Hint: Samsung has recently begun developing a Vulkan driver for Linux for Xclipse, and Valve is preparing ARM support for SteamOS. https://t.co/YPVuh9u72C — Jukan (@Jukanlosreve) December 4, 2024

Der Handheld-Markt nahm in den letzten Jahren an Fahrt auf, vor allem die Switch hat dafür gesorgt, dass diese Kategorie wieder beliebt ist. Und in den kommenden Jahren wird auch Microsoft einsteigen und Sony plant angeblich ein Comeback.

Es sieht außerdem so aus, als ob die Ankündigung von Valve gar nicht mehr lange dauert, denn bei SteamDB hat man das Branding „Powered by SteamOS“ entdeckt und wer weiß, vielleicht sehen wir noch im Dezember die ersten Details. Da wird ab 2025 einiges bei Handhelds passieren, die Nintendo Switch 2 steht ebenfalls an.