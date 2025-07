Half-Life 3: „Ich war im Raum, in dem Valve das Spiel entwickelt“

Half-Life 3 kursiert seit Jahren immer mal wieder in der Gerüchteküche und daher glauben viele nicht mehr, dass Valve überhaupt noch an diesem Spiel arbeitet. In letzter Zeit gab es jedoch wieder mehr Hinweise und Gerüchte rund um das Spiel.

Valve arbeitet aktiv an Half-Life 3

In einem aktuellen Interview wurde der Konzept-Artist Evgeniy Evstratiy, der laut eigenen Angaben seit über zwei Jahren bei Valve arbeitet, zum Spiel gefragt und hat eine überraschende Antwort gegeben. Er war schon im Raum der Entwickler.

Nun, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder nicht, aber ich war in dem Raum, in dem Half-Life 3 entwickelt wird. Allerdings habe ich nicht die eigentliche Entwicklung gesehen, sondern nur das Büro, die Computer und die Tafeln.

Er betont im Gespräch auch, dass es „nicht der erste Versuch“ von Valve ist, es gab schon mehrere Anläufe für Half-Life 3. Daher ist es auch „keine Garantie“, dass das Spiel wirklich kommt. Auch der aktuelle Anlauf könnte von Valve beendet werden.

Bei Valve steht wohl eine recht große Hardware-Offensive an, die aus einer neuen Konsole für daheim, einem neuen VR-Headset und dem Steam Deck 2 bestehen könnte. Ein neues Half-Life würde sich hier als neuer Blockbuster also anbieten.

