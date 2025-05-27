Smart Home

Homematic IP mit großem App-Update

Autor-Bild
Von
|
250527 Pi Homematic Ip App Update Mai 2025

Mit dem Update auf Version 3.5.13 erweitert die Homematic IP App ihre Funktionen, insbesondere im Bereich der Energieüberwachung.

Das neue Energie-Dashboard bietet Nutzern einer Homematic IP Home Control Unit eine übersichtliche Visualisierung der Energieflüsse im Haushalt. Hierzu werden Daten verschiedener Energiemessgeräte, wie Schalt-Mess-Steckdosen oder Smart-Meter-Schnittstellen, aufbereitet dargestellt.

Die Funktion soll dabei helfen, den Energieverbrauch zu analysieren und die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom zu optimieren. Neben der aktualisierten App ist hierfür auch eine neue Firmware-Version (1.4.7) der Steuerzentrale erforderlich.

Iphone13 Energie Dashboard A

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf der erweiterten Heizungssteuerung. Nutzer von NIBE-Wärmepumpen der S-Line können diese nun in das Homematic-IP-System einbinden.

Dadurch ist unter anderem eine automatische Anpassung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von den Raumtemperaturen sowie die Zwischenspeicherung überschüssiger Solarenergie in Form von Wärme möglich. Auf diese Weise lässt sich der Stromverbrauch optimieren, hauptsächlich bei Eigenstromproduktion durch Photovoltaikanlagen.

Neue Schnittstellen und Automatisierungsfunktionen

Das Update umfasst auch die Freischaltung der Homematic IP Connect API. Über diese offene Schnittstelle können Nutzer eigene Plug-ins integrieren und Drittanbieterlösungen in ihre bestehende Smart-Home-Umgebung einbinden.

Eine Dokumentation der API ist bereits verfügbar. Darüber hinaus wurde die Automatisierungslogik der App um die Möglichkeit erweitert, sogenannte Zeitprofile zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mithilfe dieser Funktion können beispielsweise Bewässerungszyklen automatisch bei Regen unterbrochen werden.

Zusätzlich wurden die Steuerungsoptionen über die Homematic IP App für Smartwatches erweitert. Nutzer können jetzt direkt über ihre Wearables Rollos, Jalousien oder Bewässerungssysteme ansteuern.

Mit dem Update wird ebenfalls die Integration von DoorBird Video-Türstationen in das System ermöglicht. Funktional bleibt diese jedoch auf die Darstellung und Nutzung von Audio- und Videosignalen innerhalb der App beschränkt.

Iphone13 Doorbird Camera View

Das Update 3.5.13 wird ab heute (27. Mai 2025) schrittweise verteilt. Neben den genannten Neuerungen enthält es allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Benutzeroberfläche.

Zu den Homematic IP Komponenten →

