Honda zeigt im Januar die Elektroauto-Offensive für 2026

Honda kündigte im Rahmen der CES in diesem Jahr einen kompletten Neustart der Marke an. Man fängt wortwörtlich bei 0 an und hat auch ein frisches Logo. Doch es gab nicht wirklich viele Details, was sich bei der CES im Januar 2025 ändern soll.

Da möchte uns Honda zwei Elektroautos der „Honda 0 Series“ als Prototyp zeigen und wir werden auch das neue Betriebssystem der Marke sehen. Honda setzt seit 2022 übrigens auf Android Automotive und die Google-Dienste sind hier dabei.

Honda möchte, wie viele andere Marken, neue Software Defined Vehicles (SDV) auf den Markt bringen und wir werden in Las Vegas auch Details zur Technik hinter den Autos erfahren, Honda verrät uns vor Ort den System on Chip (SoC) für die Autos.

Doch es wird eine Preview bleiben, denn Honda gibt auch an, dass diese beiden Elektroautos erst 2026 auf den Markt kommen. Mal schauen, ob man sich auch zu den Fusionsgesprächen mit Nissan äußern wird, ich gehe jedoch nicht davon aus.

Achso, das Beitragsbild zeigt den neuen Prelude von Honda, der allerdings noch ein Hybrid und kein reines Elektroauto wird. Die Umrisse für die Elektroautos könnt ihr in der Mitte des Beitrags sehen, das war mir aber zu dunkel für ein Beitragsbild.