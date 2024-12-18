Mobilität

Fusion bei Nissan und Honda: Sehen wir 2025 die nächste Überraschung?

Nissan Logo Header

Es sind wilde Zeiten in der Automobilbranche. Werksschließungen bei Volkswagen in Deutschland, VW als Plattformlieferant für Ford, die in Europa ums Überleben kämpfen, Opel, Fiat, Peugeot und Co. unter einem Dach, eine neue Nummer 1 in China (BYD) und das weltweit meistverkaufte Auto kommt aus den USA (Tesla).

Nächstes Jahr könnte die nächste Überraschung anstehen, die sich bereits vor ein paar Tagen angedeutet hat, denn Nissan kämpft ums Überleben. Und auch Honda hat den Wandel verschlafen und holt gerade auf, laut Nikkei haben daher auch die Gespräche mit Honda begonnen. Es geht um eine mögliche Fusion der Marken.

Das Ende der kleinen Autohersteller

Die Idee von Nissan und Honda wäre eine Holding, bei der beide Marken weiterhin existieren würden. Man arbeitet schon eng zusammen, aber als ein Konzern wäre mehr möglich. Vor allem könnte man sich mehr Technologien und Kosten teilen und hätte im hart umkämpften Umfeld als Team vielleicht eine etwas bessere Chance.

Man merkt jedenfalls, dass die „kleineren“ Autobauer kaum noch eine Chance auf dem Weltmarkt haben, extrem stark subventionierte Hersteller aus China und die großen Konzerne, wie Stellantis oder Volkswagen, üben viel Druck aus. Man hätte als Team aber auch bessere Chancen gegen Toyota auf dem Heimatmarkt in Japan.

