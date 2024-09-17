Smartphones

Samsung Galaxy S24 FE: Preis wird ein Problem sein

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Samsung Galaxy S24 Fe Header

Die gute Nachricht vorab, denn die UVP von 799 Euro, die vor ein paar Tagen die Runde machte, scheint doch nicht zu stimmen. Vielleicht war das auch geplant, ich weiß es nicht, aber eine bekannte und gute Quelle hat jetzt neue Details genannt.

So startet das Samsung Galaxy S24 FE bei 749 Euro für 128 GB und 809 Euro für 256 GB, womit es „nur“ 50 Euro und keine 100 Euro teurer als der Vorgänger zu sein scheint. Samsung plant vier Farben, Gelb, Blau, Mint und ein dunkles Graphit.

Die Sache ist nur die, dass selbst das Samsung Galaxy S23 FE für die 699 Euro hart kritisiert wurde und keine Empfehlung zum Marktstart war. Die Zeiten, in denen hier ein Snapdragon-Chip zum Einsatz kommt, sind außerdem bei Samsung vorbei.

Das Samsung Galaxy S24 FE wird wohl ein etwas schlechteres Samsung Galaxy S24+, welches bereits bei unter 800 Euro gelandet ist. So ein Smartphone hat also wenig mit der Galaxy S-Reihe als Vorzeigemodell zu tun, das ist die alte Galaxy A-Reihe mit einem besseren Namen, deren Fokus sicher auf Netzbetreibern liegt.

Doch ein Preisvergleich bei Idealo zeigt, dass das Samsung Galaxy S23 FE sehr schnell im Preis gefallen ist, ist liegt mittlerweile sogar bei unter 400 Euro in einigen Angeboten. Ähnlich wird es hier auch sein, vor 2025 sollte man nicht zuschlagen.

Samsung Galaxy S24 Fe Farben Neu Samsung Galaxy S24 Fe Farben 2024

Google Pixel 9 Pro Box

Google hat Pixel 10-Lineup bereits festgelegt

Die Pixel 9-Reihe startet zwar gerade erst, aber die Gerüchte zum Pixel 10-Lineup sind bereits im Netz und wir haben…

17. September 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Die Farbe „Geld“ könnte interessant werden ;)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S24 FE: Preis wird ein Problem sein
Weitere Neuigkeiten
Revolut
Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein
in Fintech
Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es ab 844 Euro
in News | Update
ePA bundesweit: Mehrheit der Arztpraxen und Apotheken angeschlossen
in Dienste
Lidl
Lidl darf Rabatt-App als kostenlos bezeichnen – Verbraucherzentrale kündigt Revision beim BGH an
in Handel
Google Pixel 8 Pro Android Apps
„Es ist unglaublich“: Google teasert nächsten Schritt für Android an
in Firmware und OS
Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone
in Smartphones
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“
in Mobilität
Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis
in Tarife