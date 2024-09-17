Samsung Galaxy S24 FE: Preis wird ein Problem sein

Die gute Nachricht vorab, denn die UVP von 799 Euro, die vor ein paar Tagen die Runde machte, scheint doch nicht zu stimmen. Vielleicht war das auch geplant, ich weiß es nicht, aber eine bekannte und gute Quelle hat jetzt neue Details genannt.

So startet das Samsung Galaxy S24 FE bei 749 Euro für 128 GB und 809 Euro für 256 GB, womit es „nur“ 50 Euro und keine 100 Euro teurer als der Vorgänger zu sein scheint. Samsung plant vier Farben, Gelb, Blau, Mint und ein dunkles Graphit.

Galaxy S24 FE 128 GB €749

Galaxy S24 FE 256 GB €809

Graphite, Mint, Yellow, Blue pic.twitter.com/MtORa4V9uX — Arsène Lupin (@MysteryLupin) September 11, 2024

Die Sache ist nur die, dass selbst das Samsung Galaxy S23 FE für die 699 Euro hart kritisiert wurde und keine Empfehlung zum Marktstart war. Die Zeiten, in denen hier ein Snapdragon-Chip zum Einsatz kommt, sind außerdem bei Samsung vorbei.

Das Samsung Galaxy S24 FE wird wohl ein etwas schlechteres Samsung Galaxy S24+, welches bereits bei unter 800 Euro gelandet ist. So ein Smartphone hat also wenig mit der Galaxy S-Reihe als Vorzeigemodell zu tun, das ist die alte Galaxy A-Reihe mit einem besseren Namen, deren Fokus sicher auf Netzbetreibern liegt.

Doch ein Preisvergleich bei Idealo zeigt, dass das Samsung Galaxy S23 FE sehr schnell im Preis gefallen ist, ist liegt mittlerweile sogar bei unter 400 Euro in einigen Angeboten. Ähnlich wird es hier auch sein, vor 2025 sollte man nicht zuschlagen.

