Huawei: So sieht die Zukunft ohne Android aus

Huawei hat heute Harmony OS Next enthüllt, wobei das „Next“ zeigen soll, dass es eine Version von Harmony OS ist, die ohne Android auskommt. Bisher nutzte man nach dem US-Embargo die Open Source-Version von Android für Harmony OS.

Huawei verzichtet komplett auf Android

Doch jetzt geht Huawei den Weg komplett ohne Google und heute hat man in China (wie im Vorfeld angekündigt) erstmals Harmony OS Next gezeigt. Für uns in Europa ist das zunächst noch nicht relevant, aber ein Blick könnte einige interessieren.

Ihr könnt euch Harmony OS Next auf der chinesischen Seite von Huawei in Ruhe anschauen, wobei man da natürlich nicht viel versteht, ich habe es mir auch mit Google Translate angeschaut. Wobei mich zunächst nur die Optik interessierte.

Harmony OS Next ist für KI ausgelegt, für alle Arten von Geräten entwickelt (also Smartphones, Foldables, Tablets, Wearables und vieles mehr) worden, soll schnell und sicher sein und in China wirbt Huawei auch damit, dass viele Apps dabei sind.

Genau genommen steigt Huawei sogar mit Harmony OS Next 5 ein, es ist also die fünfte Version von Harmony OS, man startet nicht bei Null. Bisher befindet sich das OS noch in einer Beta, die teilweise offen ist, die finale Version dauert noch etwas.

Harmony OS (noch) nicht relevant für uns

Ich gehe nicht davon aus, dass Huawei in Deutschland auf Harmony OS Next in absehbarer Zeit setzen wird, jedenfalls nicht bei Smartphones, da ist man nicht mehr relevant. Doch bei anderen Produkten könnte ich es mir gut vorstellen.

Spannend ist aber, dass Huawei mal wieder den Versuch wagt und ein drittes OS am Markt etablieren möchte. Global ist der Zug abgefahren, aber vielleicht hat man in China eine Chance. Dort hat Huawei immerhin einen sehr hohen Marktanteil.

