Huawei Mate Xs 2: Zurück zu den Wurzeln

Huawei hatte heute nicht nur einige Wearables auf dem Event dabei, mit dem Mate Xs 2 hat man auch ein neues Foldable präsentiert. Und damit kehrt Huawei zurück zu den Wurzeln von 2019, als man auf dem MWC das erste Mate X präsentierte.

Das große Display wandet nach außen

Im Gegensatz zu Samsung entschied sich Huawei damals dazu, dass man das große und faltbare Display nach außen packt. Mit dem Huawei Mate X2 ging man dann letztes Jahr in die gleiche Richtung wie Samsung und packte es nach innen.

In diesem Jahr wandert es beim Huawei Mate Xs 2 wieder nach außen, wir können euch aktuell aber noch nicht sagen, wann es nach Deutschland kommt und was es kostet. Es ist Teil der Pressemitteilung gewesen, es dürfte also zu uns kommen.

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 888 (ohne 5G), es gibt 8 GB RAM, 512 GB Speicher, eine Triple-Kamera mit 50 (Haupt), 13 (Ultraweit) und 8 (Zoom) MP, 4600 mAh beim Akku, Bluetooth 5.2 und wir sprechen über 255 g beim Gewicht.

So ein faltbares Display auf der Außenseite sieht gut aus, ich finde es aber auf der Innenseite besser, denn dort ist es gut geschützt. Faltbare Displays sind dann doch etwas anfälliger für Kratzer. Basis ist übrigens EMUI 12 (Android-Version unklar).

