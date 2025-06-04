Huawei: Neue Smartphone-Kamera soll wieder Maßstäbe setzen

Ich vermisse das „alte“ Huawei hin und wieder, das muss ich zugeben. Vor allem in den letzten Jahren merkt man, dass sich die Marke in China gefangen hat und dort mittlerweile wieder sehr erfolgreich ist und richtig innovative Produkte entwickelt.

Da wären ein Smartphone, welches man zweimal falten kann, da wäre eines mit einem ungewöhnlichen Formfaktor oder vor einem Jahr das Pura 70, welches einen mechanischen Kamerasensor hatte. Dessen Nachfolger sieht vermutlich so aus:

Am 11. Juni wird Huawei die neue Pura 80-Reihe in China vorstellen und während die Hauptkamera und Ultraweitwinkelkamera angeblich in etwa dem Stand von 2024 entsprechen, so gibt es einen ganz neuen Zoom mit zwei Periskop-Lösungen.

Gerüchte sprechen davon, dass ein Sensor im Gehäuse verschoben werden kann und so bekommen wir zwei Periskop-Zoom-Stufen. Ob sinnvoll oder nicht, solche innovativen Ansätze gab es bei Smartphones in Europa schon länger nicht mehr.

Die Pura-Reihe ist die alte P-Reihe, die viele von euch sicher noch kennen oder vor ein paar Jahren genutzt haben. Diese Reihe legt den Fokus aus die Kamera und hat schon damals Maßstäbe gesetzt (ich denke gerne an Modelle wie das Huawei P30).