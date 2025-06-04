Huawei: Neue Smartphone-Kamera soll wieder Maßstäbe setzen
Ich vermisse das „alte“ Huawei hin und wieder, das muss ich zugeben. Vor allem in den letzten Jahren merkt man, dass sich die Marke in China gefangen hat und dort mittlerweile wieder sehr erfolgreich ist und richtig innovative Produkte entwickelt.
Da wären ein Smartphone, welches man zweimal falten kann, da wäre eines mit einem ungewöhnlichen Formfaktor oder vor einem Jahr das Pura 70, welches einen mechanischen Kamerasensor hatte. Dessen Nachfolger sieht vermutlich so aus:
Am 11. Juni wird Huawei die neue Pura 80-Reihe in China vorstellen und während die Hauptkamera und Ultraweitwinkelkamera angeblich in etwa dem Stand von 2024 entsprechen, so gibt es einen ganz neuen Zoom mit zwei Periskop-Lösungen.
Gerüchte sprechen davon, dass ein Sensor im Gehäuse verschoben werden kann und so bekommen wir zwei Periskop-Zoom-Stufen. Ob sinnvoll oder nicht, solche innovativen Ansätze gab es bei Smartphones in Europa schon länger nicht mehr.
Die Pura-Reihe ist die alte P-Reihe, die viele von euch sicher noch kennen oder vor ein paar Jahren genutzt haben. Diese Reihe legt den Fokus aus die Kamera und hat schon damals Maßstäbe gesetzt (ich denke gerne an Modelle wie das Huawei P30).
also für mich sieht das Beitragsbild oben aus wie das Heck von nem Auto ;D
Das P30 bekommt noch Updates? Das ist ja echt beachtlich. Kein wunder das die denen die Google Lizenzen nicht mehr geben wollten. Da hätte ja kein anderer Hersteller mehr mithalten können
Auch wenn ich regelmäßig meinen Frust mit den Eigenheiten von EMUI hatte (Honor 6 Plus, dann Honor V8 Premium und einmal P20 Pro), so war Huawei doch ein immer sehr gern gesehener Marktteilnehmer. Die haben insbesondere Samsung gerne mal auf technischer Seite gefordert und genau das vermisse ich doch sehr. In meinem Umfeld war Huawei auch ziemlich beliebt, insbesondere das P30 Pro, was bei zwei Freunden noch immer im Einsatz ist.