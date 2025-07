Huawei ohne Android: Datum für die Zukunft steht

Huawei möchte sich von Android trennen, das ist seit einigen Monaten bekannt. Und dieses Mal möchte man sich wirklich davon trennen, denn Harmony OS ist ja quasi nur eine angepasste Version von Android Open Source. Mit Harmony OS Next steht ein Betriebssystem von Huawei an, welches man selbst entwickelt hat.

Jetzt hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass wir am 22. Oktober 2024 eine Preview und die Details rund um Harmony OS Next erfahren werden. Das Event findet in China statt, denn aktuell ist das OS nur für China relevant. Es ist unklar, ob sich Huawei langfristig auch global (und somit in Deutschland) von Android trennt.

Wobei das für uns sowieso nicht relevant ist, denn hier ist Huawei bei Smartphones kaum noch vertreten. Ich finde es aber dennoch spannend, denn es gab schon viele Unternehmen, die ein neues OS etablieren wollten und scheiterten. In China kann das durchaus funktionieren, global wird Huawei damit aber keine Chance haben.

