Umsatz von Huawei bricht massiv ein, aber…

Wer uns seit Jahren verfolgt, der weiß, dass Huawei früher ein fester Bestandteil war. Beziehungsweise sie sind es immer noch, aber da sie in Europa nicht mehr relevant für Smartphones sind, haben sich die Themen ein bisschen verschoben.

Umsatz von Huawei bricht massiv ein

Grund für den Einbruch war der Handelskrieg zwischen China und den USA, in dem Donald Trump vor ca. drei Jahren ein Zeichen setzen wollte. 2019 konnte Huawei das noch gut abfangen, was in erster Linie am starken Wachstum in China lag.

Es folgten weitere Sanktionen, doch Huawei konnte auch das ausgleichen und es ging 2020 weiter bergauf. Allerdings mit der Warnung, dass das ein Ende hat und so kommt es jetzt auch. Der Umsatz von Huawei ist 2021 massiv eingebrochen.

Huawei blickt auf 99,9 Milliarden Dollar Umsatz, was im Vergleich zum Jahr davor (136,7 Milliarden Dollar, man gibt die Zahlen in Yuan und Dollar an) ein deutlicher Einbruch ist. Umso interessanter ist es, dass man wieder ein „Rekordjahr“ feiert.

Huawei kann Gewinn deutlich steigern

Laut Huawei lag der Gewinn nämlich bei 17,8 Milliarden Dollar im letzten Jahr, was einem Wachstum von 76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (9,9 Milliarden Dollar) entspricht. Bei einem solchen Umsatzeinbruch klingt das sehr beeindruckend.

Das Carrier Business liegt mit 44,2 Milliarden Dollar jetzt übrigens wieder vor dem Consumer Business mit 38,2 Milliarden Dollar, das war mal kurz anders. Huawei ist aber optimistisch, dass der Wandel der Produkte das wieder ändern könnte.

Ich habe bei der heutigen Pressemitteilung jedenfalls nicht schlecht gestaunt, als man eine Gewinnsteigerung von über 70 Prozent bei einem Umsatzeinbruch von über 30 Prozent verkündet hat. Und am Ende zählt eben nur, was übrig bleibt.

Und falls jetzt jemand auf die Idee kommt, ob Huawei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gesenkt hat: Ganz im Gegenteil, Huawei hat sogar noch ein paar Dollar mehr ausgegeben (wobei das Level hier in etwa gleich geblieben ist).

