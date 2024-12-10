Humane CosmOS: Ist das die letzte Hoffnung?

Humane wollte es in diesem Jahr mit dem AI Pin wissen, einem von vielen neuen KI-Gadgets. Allerdings auch eines von vielen KI-Gadgets, die gescheitert sind. Im Herbst versuchte man es noch mit einem günstigeren Preis, aber ohne Erfolg.

Jetzt hat man CosmOS vorgestellt, ein „KI-Betriebssystem für ein Universum an verknüpften Geräten“. Im Video zeigt man den Einsatz aus Speakern, im Auto, auf Smartphones und mehr. Und erklärt, warum CosmOS besser als der Rest ist.

Konkrete Ankündigungen gab es bisher nicht, man zeigt CosmOS auch nicht auf eigener Hardware, sondern beispielsweise in einem Elektroauto von Volvo, was (eigentlich) mit Android Automotive läuft. Aber warum zeigt man uns CosmOS?

Humane steuert auf einen Exit zu

Seit Sommer deutet sich ein Exit für das Start-up an und vielleicht will man so neue Interessenten anlocken. Ich gehe davon aus, dass Humane langsam auch das Geld ausgeht und man spätestens 2025 eine echte Lösung für die Zukunft benötigt.

Der Pin ist es nicht, ein neues Produkt wäre ein riskanter und schwieriger Schritt, ein Verkauf ist also vielleicht die letzte und beste Option. Womöglich gibt es ja da draußen ein Unternehmen, welches an CosmOS interessiert ist. Wir werden sehen.