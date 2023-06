Hurtigruten will die Kreuzfahrt klimaneutral machen

Die menschengemachte Klimakrise stellt viele Bereiche vor eine Herausforderung in den kommenden Jahren und vor allem die zu Recht kritisierte Kreuzfahrt leistet hier einen Anteil zur Verschmutzung bei. Wobei es nicht nur die Kreuzfahrt alleine ist, es ist die komplette Schifffahrt und unser Konsum hat einen noch größeren Anteil.

Je mehr wir importieren und bestellen, desto mehr Schiffe werden benötigt und das wird gerne ignoriert. Ein Elektroauto ist schön und gut, aber die Diskussion sollte nicht nur darauf liegen. Hurtigruten hat das erkannt und möchte die Kreuzfahrt ab 2030 klimaneutral machen, ein neues Konzept zeigt quasi das erste Elektro-Schiff.

Dieses Kreuzfahrtschiff wurde so designt, dass es windschnittiger ist und weniger verbraucht und es ist mit Technik wie Solar ausgestattet, die dafür sorgen soll, dass die 60 MWh nicht leer gehen. Geladen wird aber nicht nur auf hoher See mit Solar, im Hafen hängt das Schiff dann in Zukunft wie ein Elektroauto an der Ladesäule.

Doch dieses Kreuzfahrtschiff ist nur 135 Meter lang und hat nur Platz für 500 Gäste, was einem aktuellen Trend der Kreuzfahrt widerspricht, denn in den letzten Jahren wurden Schiffe für 5.000+ Gäste gebaut. Sowas wird mit einem Akku aber wohl kaum möglich sein, daher muss hier vermutlich ein Umdenken stattfinden.

Dieses Umdenken wäre übrigens auch für den Automobilsektor nicht schlecht, denn die immer größeren und schwereren Autos widersprechen dem Gedanken, dass alles effizienter werden muss. Der elektrische 5er ist quasi ein 7er, vielleicht wäre es an der Zeit, dass wir das „größer und schwerer“ auch mal überdenken.

