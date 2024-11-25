Hyundai bestätigt neue Touchscreen-Generation

Hyundai hat den Innenraum in den letzten Jahren nicht wirklich überarbeitet und auch der kommende Hyundai Ioniq 9 sieht wie ein Hyundai Ioniq 5 aus. Doch es ist eine neue Touchscreen-Generation geplant, so SangYup Lee gegenüber Autocar.

Die neuen Displays bei Hyundai sollen größer, als das aktuelle Angebot werden. Es gibt keine konkrete Angabe zur Größe oder zum Aufbau, aber es soll die „richtige Größe“ werden. Was auch immer das bedeutet. Klingt für mich allerdings so, als ob Hyundai andeuten möchte, dass wir keine zu großen Touchscreens bekommen.

Den Weg eines Hyperscreen von Mercedes oder den von Porsche und Audi, die mittlerweile drei recht große Displays in die Autos packen, wird Hyundai aber nicht gehen. Und man hat eine Aussage von vor ein paar Tagen erneut bestätigt, die physischen Elemente und ein paar echte Knöpfe bleiben bei Hyundai sehr wichtig.

Ein bisschen mehr Display, vor allem in der Mitte, würde Hyundai aber wirklich nicht schaden, der zentrale Touchscreen ist zwar sehr breit, aber nicht besonders hoch, nach oben und unten wäre mehr möglich, damit man gewisse Inhalte besser sieht.