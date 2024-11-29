Mobilität

Hyundai Ioniq 3 kommt: Das günstige Elektroauto macht sich bereit

Kia durfte dieses Mal vorlegen und das vermutlich auch mit recht großem Abstand, denn der Kia EV3 ist bereits da. Es handelt sich um ein günstiges Modell im Lineup von Kia und nutzt zwar auch die E-GMP (Plattform), allerdings nur mit 400 Volt.

Dieser Schritt ist auch bei Hyundai geplant, denn der Hyundai Ioniq 3 soll ebenfalls ein Crossover im Stil des Kia EV3 werden und kommt. Technisch dürften sich die zwei Elektroautos kaum unterscheiden, die Frage ist also, wie der Ioniq 3 aussieht.

Folgt man dem Stil des Ioniq 5? Oder doch eher Ioniq 9? Oder wird es wieder ein neues Design bei Hyundai geben? Im Gespräch mit Auto Express hat Simon Loasby von Hyundai (Designchef) nur verraten, dass die Designer viele Freiheiten haben.

Ein Hyundai soll als Hyundai zu erkennen sein, aber man möchte auch vermeiden, dass die Modelle im Lineup zu ähnlich sind, wie das beispielsweise bei Audi der Fall ist. Das wirkt schnell langweilig. Ich hoffe aber, dass sich ein Ioniq 3 etwas mehr am Ioniq 5 orientiert, der mir doch deutlich mehr als der kommende Ioniq 9 zusagt.

Nächstes Jahr wissen wir vielleicht schon mehr, denn es ist mit einem Konzept zu rechnen, bevor dann 2026 der Marktstart anstehen soll. Kia plant übrigens schon den EV2, womöglich folgt dann bei Hyundai zeitnah ein noch günstigerer Ioniq 2.

  1. Willy 👋
    sagt am

    Schön ist ja mal ganz anders. Aber im Dunkeln ohne jedes Tageslicht bestimmt Top.

    Antworten
  2. Tadeky ☀️
    sagt am

    Kia hat so massive Verkaufs und Technik Probleme bei Ioniq 5 und 6 , dass selbst das KBA jetzt einen Zwangsrückruf angeordnet hat

    Antworten
  3. René H. 🔆
    sagt am

    Mal schauen, ob Kia und Hyundai wirklich viele Fahrzeuge von diesen kompakten Modellen verkaufen wollen. Bei deren bisherigen BEV hab ich bislang so meine Zweifel. Zum Vergleich: Der ähnlich kompakte, aber teurere Volvo EX30 verkauft sich extrem gut in Europa, und offenbar kann und will Volvo (Geely) auch liefern.

    Antworten
    1. Neuhier 💎
      sagt am zu René H. ⇡

      Der EX30 ist aber auch verdammt chic… hat aber wohl noch einige Kinderkrankheiten

      Antworten
    2. Spiritogre 🔅
      sagt am zu René H. ⇡

      Ich finde den Volvo schrecklich. Grausiges Interieur, spartanisches Aussehen, alles super eng. Die Leute kaufen den nur, weil es der „billigste“ Volvo Elektrowagen ist und die Marke einfach viel zu teuer, für das was sie bietet. Sie leben vom alten Ruhm.

      Antworten
      1. Neuhier 💎
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Warum denn so passiv aggressiv? „….super eng…“ Überraschung…. Es ist ein Kleinwagen! Und Design ist wie immer eine Geschmacksfrage.

        …. Und dein zweiter Satz ist einfach nur eine steile These…. aber natürlich alle blöd, bis auf Du

        Antworten
    3. faceofingo 🌀
      sagt am zu René H. ⇡

      Was ich so höre, haben viele schon den EV3 vorbestellt. Ich denke, der wird ein Hit.

      Antworten
      1. René H. 🔆
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Nachfrage ist bestimmt da, kein Zweifel. Die war doch beim Ioniq 5 oder EV6 auch da (wenngleich vielleicht etwas geringer, da teurer). Aber wie lange werden die Besteller wieder warten müssen? Steile These: Solange auch Hyundai/Kia nur wenig Geld mit EVs verdienen, produzieren sie nur so viel wie nötig.

        Antworten

