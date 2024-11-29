Hyundai Ioniq 3 kommt: Das günstige Elektroauto macht sich bereit

Kia durfte dieses Mal vorlegen und das vermutlich auch mit recht großem Abstand, denn der Kia EV3 ist bereits da. Es handelt sich um ein günstiges Modell im Lineup von Kia und nutzt zwar auch die E-GMP (Plattform), allerdings nur mit 400 Volt.

Dieser Schritt ist auch bei Hyundai geplant, denn der Hyundai Ioniq 3 soll ebenfalls ein Crossover im Stil des Kia EV3 werden und kommt. Technisch dürften sich die zwei Elektroautos kaum unterscheiden, die Frage ist also, wie der Ioniq 3 aussieht.

Folgt man dem Stil des Ioniq 5? Oder doch eher Ioniq 9? Oder wird es wieder ein neues Design bei Hyundai geben? Im Gespräch mit Auto Express hat Simon Loasby von Hyundai (Designchef) nur verraten, dass die Designer viele Freiheiten haben.

Ein Hyundai soll als Hyundai zu erkennen sein, aber man möchte auch vermeiden, dass die Modelle im Lineup zu ähnlich sind, wie das beispielsweise bei Audi der Fall ist. Das wirkt schnell langweilig. Ich hoffe aber, dass sich ein Ioniq 3 etwas mehr am Ioniq 5 orientiert, der mir doch deutlich mehr als der kommende Ioniq 9 zusagt.

Nächstes Jahr wissen wir vielleicht schon mehr, denn es ist mit einem Konzept zu rechnen, bevor dann 2026 der Marktstart anstehen soll. Kia plant übrigens schon den EV2, womöglich folgt dann bei Hyundai zeitnah ein noch günstigerer Ioniq 2.