Kia EV2 kommt: Das günstige Elektroauto geht den nächsten Schritt

Kia Ev3 Teaser Licht

Kia hat den EV2 zwar bisher noch nicht als Konzept gezeigt, aber wir wissen, dass dieser für 2026 geplant ist. Momentan liegt der Fokus auf dem Kia EV3, aber das dürfte sich ab 2025 ändern, denn das Lineup soll nach unten ausgebaut werden.

Doch bevor wir über einen Kia EV1 sprechen, der ebenfalls geplant ist, steht der Kia EV2 an. Das neue Elektroauto wurde schon im Heimatland entdeckt, aber jetzt geht man den nächsten Schritt und testet Prototypen auf den Straßen hier in Europa.

Damit ergibt sich ein immer besseres Bild des Kia EV2, der bei unter 30.000 Euro starten soll. Technische Details gibt es noch keine von Kia, aber man hat der Quelle bestätigt, dass so ein Modell sehr wichtig für die Marke sei, vor allem in Europa.

Neben dem Kia EV2 soll es später auch einen Kia EV2 GT geben, wobei wir dann vielleicht schon über 2027 sprechen. Ich bin gespannt, Kia EV3, Kia EV2, Kia EV1, bis 2030 entsteht hier ein Angebot im preiswerten Segment. Und das wird es dann sicher auch von Hyundai geben, denn die Marken teilen die Entwicklungskosten.

