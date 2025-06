Hyundai Ioniq 3: Günstiges Elektroauto soll 2026 kommen

In einer Modellvorschau in der Automobilwoche wirft man einen Blick in die Zukunft von Hyundai und die meisten Elektroautos kennen wir bereits, wie den kommenden Ioniq 9, der mal als Ioniq 7 geplant war, noch 2024 gezeigt wird und 2025 startet.

Die Lücke zwischen Ioniq 6 und Ioniq 9 soll Raum für andere Modelle lassen, der Ioniq 7 könnte vielleicht sogar ein Klassiker als Elektroauto werden. Doch deutlich spannender finde ich die Aussage, dass der Hyundai Ioniq 3 für 2026 geplant sei.

Das kommt nicht ganz überraschend, immerhin denkt die Schwestermarke bereits über einen Kia EV1 nach und startet jetzt mit dem Kia EV3, da wird früher oder später auch Hyundai dabei sein, die aktuell noch den elektrischen Kona haben.

Hyundai gab übrigens schon 2021 an, dass man sogar über einen möglichen Ioniq 2 nachdenkt, da könnten also spannende Ankündigung im preiswerten Bereich ab 2025 anstehen. Hyundai scheint eine Antwort auf den VW ID.2 geplant zu haben.

