Mobilität

Hyundai Ioniq 6 N: Neues Elektroauto könnte mit Spoiler kommen

| 3 Kommentare
Hyundai Ioniq 6 N Konzept

Hyundai arbeitet derzeit intensiv am Ioniq 6 N und somit dem zweiten Elektroauto der Performance-Reihe. Es gibt auch schon zahlreiche Bilder von Prototypen aus dem Alltag, aber in Südkorea wurde eine neue Version auf den Straßen entdeckt.

Neue Bilder zeigen einen möglichen Hyundai Ioniq 6 N mit einem recht großen Spoiler, was an das erste Konzept von 2022 erinnert. Doch Konzepte sehen meist etwas aggressiver aus, hat die Serienversion wirklich einen prominenten Spoiler?

Hyundai möchte bei den Elektroautos nicht nur Performance-Modelle anbieten, der Fokus liegt mittlerweile auch auf Tuning. Anfang 2024 hat man die „N Performance Parts“ für den Ioniq 5 gezeigt, da wurde auch eine Version mit Spoiler präsentiert.

Hyundai Ioniq 5 N Npx1 Heck

Ich könnte mir gut vorstellen, dass die normale Serienversion nicht immer mit einem Spoiler ausgestaltet ist, vielen Kunden (inklusive mir) wäre sowas peinlich. Aber es gibt eine Zielgruppe für solche Extras und diese möchte Hyundai sicher abholen.

Bisher waren Elektroautos jedenfalls eher zurückhaltend, trotz extrem viel Leistung in manchen Performance-Modellen. Doch das ändert sich gerade, bei Porsche hat man in diesem Jahr ebenfalls eine neue Version des Taycan mit Spoiler vorgestellt.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Bitte mit elektrisch ausfahrbarem Spoiler! ;)

    Antworten
  2. Dieter 🪴
    sagt am

    Ist natürlich eine Seeehr wichtige Nachricht

    Antworten
    1. Rogh 🌀
      sagt am zu Dieter ⇡

      Wichtig genug, um sie zu kommentieren und zu lesen. ;)

      Antworten

