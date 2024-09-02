Hyundai Ioniq 6 N: Neues Elektroauto könnte mit Spoiler kommen

Hyundai arbeitet derzeit intensiv am Ioniq 6 N und somit dem zweiten Elektroauto der Performance-Reihe. Es gibt auch schon zahlreiche Bilder von Prototypen aus dem Alltag, aber in Südkorea wurde eine neue Version auf den Straßen entdeckt.

Neue Bilder zeigen einen möglichen Hyundai Ioniq 6 N mit einem recht großen Spoiler, was an das erste Konzept von 2022 erinnert. Doch Konzepte sehen meist etwas aggressiver aus, hat die Serienversion wirklich einen prominenten Spoiler?

Hyundai möchte bei den Elektroautos nicht nur Performance-Modelle anbieten, der Fokus liegt mittlerweile auch auf Tuning. Anfang 2024 hat man die „N Performance Parts“ für den Ioniq 5 gezeigt, da wurde auch eine Version mit Spoiler präsentiert.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass die normale Serienversion nicht immer mit einem Spoiler ausgestaltet ist, vielen Kunden (inklusive mir) wäre sowas peinlich. Aber es gibt eine Zielgruppe für solche Extras und diese möchte Hyundai sicher abholen.

Bisher waren Elektroautos jedenfalls eher zurückhaltend, trotz extrem viel Leistung in manchen Performance-Modellen. Doch das ändert sich gerade, bei Porsche hat man in diesem Jahr ebenfalls eine neue Version des Taycan mit Spoiler vorgestellt.