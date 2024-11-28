Hyundai Ioniq 6: Neue Version für 2025 gesichtet

In diesem Jahr stand bei Hyundai der Ioniq 5 im Fokus, es gab ein Facelift mit neuer Technik und eine N-Version. Nächstes Jahr steht genau das auch beim Ioniq 6 an.

Schon im Frühjahr wurde bekannt, dass Hyundai auch hier ein Facelift plant und im Sommer wurde der neue Ioniq 6 auf Testfahrten gesichtet. Jetzt gibt es frisches Videomaterial aus Südkorea, welches einen Erlkönig von Hyundai im Alltag zeigt.

Die Tarnfolie lässt vermuten, dass wir vor allem eine neue Optik auf der Front und beim Heck bekommen werden, vielleicht auch bei den Türen, diese sind ebenfalls geschützt. Der Hyundai Ioniq 6 bleibt aber eine flache und sportliche Limousine.

Und da wir gerade von sportlich sprechen, der Hyundai Ioniq 6 N dürfte dann auch so langsam anstehen, hier gab es erst im September neue Bilder. Wir gehen davon aus, dass Hyundai den neuen Ioniq 6 und die N-Version im ersten Halbjahr zeigt.

Neben einer neuen Optik und mehr Leistung beim Ioniq 6 N, wird es sicher auch die aktuellere Technik (wie den größeren Akku) geben, die wir bereits von den anderen Facelift-Modellen bei Hyundai und Kia kennen. Ich bin mal gespannt, was Hyundai beim Preis geplant hat, denn der dürfte 2025 auch gerne etwas gesenkt werden.