Hyundai plant eine neue Version des Ioniq 5

Hyundai präsentierte vor ein paar Tagen den neuen Ioniq 5 für 2024 und mit dem Facelift wird es wohl auch eine ganz neue Version des Elektroautos geben. Wie man hört, soll ein Hyundai Ioniq 5 XRT kommen, also eine Version für das Gelände.

XRT-Modelle werden bei uns nicht angeboten, die Nachfrage wäre wohl zu gering, der Fokus liegt hier eher auf den USA, wo Hyundai auch einige Autos als XRT-Version verkauft. Ich finde es aber dennoch spannend, dass die Auswahl wächst.

Offroad-Autos, auch wenn sie nur so aussehen, sind in den USA beliebt und je größer die Auswahl ist, desto mehr Menschen werden sich ein Elektroauto kaufen. Der Hyundai Ioniq 5 ist zwar nicht der optimale Gelände-SUV, aber optisch könnte ich mir so eine Version gut vorstellen, das hat auch erst Rivian vor ein paar Tagen gezeigt.

Nio und die Probleme mit Elektroautos in Deutschland Nio ist eine relativ neue Marke für Premiumautos mit einem rein elektrischen Antrieb und seit einer ganzen Weile auch bei uns in Deutschland vertreten. Wir berichten immer wieder über die […]13. März 2024 JETZT LESEN →

-->