Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast: Ab Oktober bei Amazon Prime Video

Amazon hat Ende 2020 bekannt gegeben, dass man sich die Rechte für den Horror-Klassiker „Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast“ gesichert hat. Nun haben wir auch ein offizielles Datum für den Release bei Amazon Prime Video.

Die Serie wird ab dem 15. Oktober exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar sein, allerdings nicht auf einen Rutsch. Es gibt zum Start vier Folgen und die restlichen Folgen werden danach jeden Freitag zu sehen sein, so Amazon Deutschland.

Man merkt, dass die Streaminganbieter so langsam mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben und Inhalte fehlen. Disney und Apple strecken ihre Serien daher gerne und Amazon scheint das in diesem Fall leider auch so zu handhaben.

Die Serie basiert auf dem Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973, der auch die Grundlage für den Kult-Film von 1997 war. Ein Jahr nach dem tödlichen Autounfall, der sie in der Nacht ihres Schulabschlusses heimgesucht hat, findet sich eine Gruppe von Teenagern durch ein dunkles Geheimnis verbunden und von einem brutalen Mörder verfolgt. Während sie versuchen, herauszufinden, wer hinter ihnen her ist, enthüllen sie die dunkle Seite ihrer scheinbar perfekten Stadt – und ihrer selbst. Jeder verbirgt etwas, und die Aufdeckung des falschen Geheimnisses könnte tödlich sein.

