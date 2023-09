IDnow ermöglicht Vor-Ort-Identifizierung in deutschen Tankstellen

IDnow, ein Anbieter von Identitätsnachweisen, hat eine neue Vor-Ort-Identifizierungslösung namens „ShopIdent“ an deutschen Tankstellen eingeführt.

Die Lösung wurde in Partnerschaft mit Lekkerland und epay entwickelt und nutzt aktuelle Hardware, um die Ausweisdokumente der Endkunden zu prüfen und zu verifizieren. Dabei wird unter anderem die NFC-Funktion des deutschen Personalausweises (eID) genutzt. ShopIdent erfüllt laut IDnow die Anforderungen des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG) und des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und ist damit auch für hochregulierte Anwendungsfälle geeignet.

Bereits seit November 2021 haben Endkunden die Möglichkeit, im Tankstellenshop erworbene Prepaid-SIM-Karten von Telefónica zu aktivieren und die erforderliche Identifizierung vor Ort durchzuführen. Diese Lösung ist nach wie vor weit verbreitet, da die Anzahl der Prepaid-Verträge in Deutschland im Jahr 2022 bei 31,9 Millionen lag.

Darüber hinaus können sich Endkunden nun auch für externe Anwendungen direkt im Shop identifizieren, zum Beispiel bei der Eröffnung eines Bankkontos oder der Verifizierung des Führerscheins.

Durch die Partnerschaft mit Lekkerland und epay will IDnow sicherstellen, dass die Vor-Ort-Identifikation an immer mehr Tankstellen in Deutschland verfügbar ist. Aktuell funktioniert das System an 7.000 Standorten.

