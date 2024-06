Tesla und eine mögliche Zukunft ohne Elon Musk

Am 13. Juni wird ein zweites Mal über ein Paket für Elon Musk bei Tesla abgestimmt und es geht um eine Zahlung in Höhe von 56 Milliarden Dollar. Nicht jeder ist von diesem „Entschädigungspaket“ für den Chef begeistert und könnte gegen Elon Musk stimmen. Doch macht Elon Musk weiter, falls ihr die Zahlung nicht bekommt?

Robyn Denholm ist Vorsitzende des Verwaltungsrates von Tesla und hat sich jetzt in einem offenen Brief an die Aktionäre gewandt. Sie rät dringend dazu, dass man für das Paket stimmt, denn es geht zwar nicht um Geld, davon habe Elon Musk mehr als genug, aber es geht dennoch darum, dass man den Chef etwas „motiviert“.

Elon Musk hat mittlerweile sehr viele Unternehmen, in denen er CEO ist und einige davon (Tesla natürlich nicht) gehören ihm sogar. Er habe „keine unbegrenzte Zeit“ und dieses Paket soll dafür sorgen, dass Elon Musk möglichst viel Zeit für Tesla opfert. Sie deutet hier sogar an, dass Elon Musk sonst Tesla verlassen könnte.

Tesla: Eine Zukunft ohne Elon Musk?

Entschädigungspaket hin oder her, ich glaube, dass jetzt sogar genau der richtige Zeitpunkt für einen neuen Chef bei Tesla wäre. Tesla könnte jetzt einen „Tim Cook-Moment“ vertragen, denn die Basis wurde gelegt und ist gut, aber Apple wurde vor allem nach Steve Jobs so groß, da der alte COO diese Basis gut ausgebaut hat.

Hat Elon Musk vor allem genug Energie, um diesen ganzen Unternehmen wirklich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen? Tesla ist kein kleines Start-up mehr, man ist der wertvollste Autohersteller an der Börse. Robyn Denholm glaubt an die Vision von Elon Musk für Tesla, doch die Marke steht erneut vor einem Risiko.

Die Nachfrage nach Tesla lässt nach und man plant zwar günstigere Elektroautos für die Zukunft, hat aber wohl das „Model 2“ auf Eis gelegt. Tesla verfolgt nicht mehr das alte Ziel, bei dem man so groß wie VW und Toyota werden wollte, Elon Musk setzt alles auf eine autonome Zukunft. Liegt er damit aber erneut richtig?

Das weiß keiner, es ist eine Wette auf die Zukunft. Mit Blick auf die Entwicklung von Elon Musk in den letzten Jahren würde ich aber ehrlich gesagt gegen die Vision von Elon Musk wetten. Sollte die Abstimmung also scheitern und sollte er wirklich den Hut bei Tesla nehmen, dann wäre das am Ende vielleicht sogar ein gutes Zeichen.

Volkswagen bringt neues Elektroauto mit über 700 km Reichweite Als Volkswagen den VW ID.7 angekündigt hat, da warb man gerne mit über 700 km Reichweite. Doch zum Start war diese Version nicht verfügbar. Jetzt hat VW den Start des […]5. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->