Instagram bekommt chronologische Timeline

Im Frühjahr 2016 gab Facebook bekannt, dass man sich von der chronologischen Timeline trennt und kurz danach wurde diese für alle verteilt. Nutzer, ich zähle mich da auch dazu, waren nicht unbedingt von diesem Schritt bei Instagram begeistert.

Chronologische Timeline kommt 2022 zurück

In einer Anhörung vor dem Senat in den USA hat Adam Mosseri von Instagram jetzt aber verraten, dass man an einer chronologischen Timeline arbeitet, die Anfang 2022 kommen soll. Das ist übrigens nicht der Grund, warum Mosseri eingeladen wurde, in den USA beschäftigt sich die Politik derzeit mit der Sicherheit der Kinder.

Details zur chronologischen Timeline stehen noch aus, das war auch keine (oder doch, um abzulenken?) geplante Ankündigung für die Presse. Aktuell entscheidet ein Algorithmus, in welcher Reihenfolge die Beiträge in der Timeline auftauchen.

Schön, dass die chronologische Timeline wieder kommt, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Timeline sowieso tot ist. Die Instagram Stories sind jetzt das neue Zentrum und parallel dazu rücken die Reels und Shopping in den Fokus der App.

Die Option, um einen normalen Beitrag zu erstellen, ist hinter einem kleinen Plus oben in der App versteckt worden. Dann erscheint noch ein Pop-up-Menü und erst dann kann man einen Beitrag erstellen. Dort, wo früher prominent der Button für einen neuen Beitrag war, starten jetzt direkt die Reels. Ich glaube daher auch nicht, dass diese Änderung der Timeline wieder zu mehr aktiven Nutzern führen wird.

