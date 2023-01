Das wurde Zeit: Instagram entfernt den Shopping-Tab aus der App

Der Aufbau von Instagram-App wurde in den letzten Jahren massiv schlechter, der Fokus lag voll und ganz auf Geld. Das ist auch okay, aber Meta hat es übertrieben.

Das ging so weit, dass Shopping einen eigenen Tab in der App unten bekam und direkt neben dem Homefeed auftauchte. Und der Button zum Erstellen eines neuen Inhalts wurde sogar auf der ersten Seite rechts oben als kleines Icon „versteckt“.

Im Sommer 2022 testete Meta, wie es wäre, wenn man wieder zurück zum alten Layout geht, jedenfalls teilweise. Und so kommt es auch, denn ab Februar wird der Shopping-Tab entfernt. Stattdessen gibt es wieder einen Tab zum Erstellen von neuen Inhalten bei Instagram. Und dieser wandert sogar wieder zentral in die Mitte.

Damit sieht die App wieder fast wie früher aus, die Benachrichtigungen bleiben aber auf der Startseite rechts oben, denn die Reels behalten natürlich ihren Tab in der App, sie sind wichtig für Meta. So sieht die Instagram-App ab Februar aus:

Meta will mittlerweile viele zu viel von Instagram und überlädt die App komplett. Ich wette, dass man letztes Jahr beobachtet hat, dass die Nutzer weniger Inhalte bei Instagram posten und jetzt muss man gegensteuern. Man muss aber auch sagen, dass Instagram mit das miserabelste Shopping-Erlebnig bietet, was ich so kenne.

Da Shopping ein Tab unten ist, kommt man eben mal drauf (das ist ja so gewollt) und schaut auch mal rein. Ich weiß nicht, ob das an meinem Algorithmus lag, aber gefühlt gibt es bei Wish hochwertigere Produkte als bei Instagram zu finden.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Das erwartet euch 2023 Die Flaggschiff-Saison 2023 startet bald und wir haben ja schon erste Modelle aus China gesehen. Diese kommen auch irgendwann zu uns, aber den Anfang macht in der Regel Samsung. So auch in diesem Jahr, denn es geht schon sehr bald…8. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->