It Takes Two: Eines der besten Spiele feiert neuen Meilenstein

It Takes Two kann ich hier ehrlich gesagt nicht oft genug empfehlen, das Spiel des Jahres von 2021 ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten und hat sich einen Platz in den Top 10 gesichert. Ich habe es damals mit meiner Frau gespielt (man kann es nur mit zwei Personen spielen) und es hat und beiden sehr gut gefallen.

Diese Woche feierte Hazelight Studios einen weiteren Meilenstein, denn man hat jetzt über 20 Millionen Einheiten verkauft. Anfang des Jahres waren es noch 16 Millionen Einheiten, da ist also noch Wachstum drin. Ich vermute, dass vor allem die Version für die derzeit erfolgreichste Konsole (Switch) dafür verantwortlich ist.

Das Entwicklerstudio war übrigens nicht untätig und hat seit 2021 an einem neuen Spiel gearbeitet, welches man noch 2024 zeigen möchte, das Jahr, in dem man das 10. Jubiläum feiert (das Team ist also noch recht jung). Details gibt es keine, ich hoffe ja auch einen Nachfolger, vermute aber, dass wir ein ganz neues Spiel sehen.

Da die Ankündigung nicht im Rahmen der ganzen Sommer-Events stattfand, gehe ich davon aus, dass sich Hazelight Studios für die The Game Awards 2024 im Dezember entschieden hat und das Spiel dann 2025 erscheint. It Takes Two gibt es für alle Plattformen und kann für unter 30 Euro als physische Kopie gekauft werden.

