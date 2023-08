Elite 8 Active und 10: Jabra bestätigt neue Kopfhörer

Wir wissen schon seit Anfang des Jahres, dass Jabra zwei neue Highend-Kopfhörer für 2023 plant und diese Woche gab es auch die ersten Pressebilder. Jetzt hat man den Jabra Elite 8 Active und Jabra Elite 10 selbst über die offizielle App bestätigt.

Die neuen Modelle werden nicht nur im Changelog des App-Updates erwähnt, sie sind auch schon in der App zu sehen, wenn man ein neues Gerät koppelt. Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, das gehört wohl zum Marketing von Jabra.

Bisher ist noch unklar, wann wir den Jabra Elite 8 Active und Jabra Elite 10 sehen, doch in ein paar Tagen steht die IFA 2023 in Berlin an, spätestens dann ist mit einer Ankündigung zu rechnen. Jabra selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

