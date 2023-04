Jaguar Land Rover heißt jetzt JLR und erhöht Tempo bei Elektroautos

Jaguar Land Rover möchte ein neues Image und bei der Elektromobilität aufholen. Daher investiert man ca. 17 Milliarden Euro in den kommenden 5 Jahren in diesen Bereich und gibt sich einen „neuen“ Namen: JLR. Ja, im Kern sind das einfach nur die Buchstaben des bisherigen Namens, aber dahinter steckt eine Strategie.

House of Brands: JLR mit vier Untermarken

JLR soll das „Haus der Marken“ werden und diese beiden Marken stehen nicht mehr so sehr im Fokus. Alle Marken bleiben aber normal erhalten, sprich Jaguar, Range Rover, Defender und Discovery. Ähnlich wie bei Stellantis mit Opel und Co.

Ab 2030 möchte JLR ein rein elektrisches Unternehmen im Luxus-Segment sein, bei Jaguar steht dieser Schritt übrigens schon ab 2025 an. In diesem Jahr will man, das hat man ebenfalls verraten, einen neuen GT mit ca. 700 km Reichweite bringen.

Passend dazu wird gerade eine eigene Elektro-Plattform entwickelt und bei den anderen Marken stehen natürlich auch ähnliche Schritte an, bei Range Rover ist zum Beispiel ein mittelgroßer Elektro-SUV für dieses Jahr (also 2025) in Planung.

Die Botschaft von JLR ist klar: Man wird rein elektrisch, man entwickelt mehrere Elektro-Plattformen, man möchte ein neues Image, autonomes Fahren wird auch eine wichtige Rolle spielen, aber der Fokus liegt vor allem im Highend-Segment.

