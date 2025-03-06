James Bond: Sehen wir eine Überraschung bei neuen 007-Filmen?
Das Ende von Daniel Craig als James Bond war nicht nur das Ende des aktuellen Bond, es sorgte auch für eine ungewollte Pause bei den 007-Filmen. Amazon und die kreativen Köpfe hinter der Marke waren sich uneinig, wie es weitergehen soll.
James Bond: 007-Neustart mit Nolan?
Mittlerweile hat Amazon jedoch die kreative Kontrolle über James Bond erlangt und das dürfte bedeuten, dass es bald weitergeht. Wie? Laut The Warp sei Christopher Nolan „die beste Wahl“ bei vielen Insidern. Der ist allerdings eine Weile ausgebucht.
Aktuell liegt der Fokus auf „The Odyssey“, der im Sommer 2026 in die Kinos kommt und in diesem Jahr wird Christopher Nolan keine Kapazitäten haben. Wartet man bei Amazon auf Nolan? Dann könnte der nächste Bond sogar erst 2027 erscheinen.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Christopher Nolan für die 007-Filme im Gespräch ist, angeblich wurde er auch nach Tenet angefragt, entschied sich dann aber für Oppenheimer. Bisher ist unklar, ob er nach Odyssey daran interessiert ist.
Ich persönlich könnte mir das gut vorstellen, ein Neustart der Bond-Reihe mit Nolan und einer ähnlichen Trilogie wie bei The Dark Knight. Mit dem richtigen 007 passt das sicher gut. Doch das würde bedeuten, dass Nolan für einige Jahre keine neuen Projekte mehr angehen kann (es sei denn, er plant nur einen neuen Bond-Film).
Ich fänd es cool, wenn die nächsten Bondfilme in einer ganz anderen Zeit spielen würden, gerne wieder 60er oder 70er/80er wären auch gut.
Den Nolan kann ich mir kein Stück vorstellen, bei all seinen seltsamen Filmen bisher. Das passt mit Bond so überhaupt nicht zusammen!
Aber von Amazon erwarte ich eh nichts gescheites, von daher ist Bond wahrscheinlich ohnehin gestorben… upps, isser ja schon. :D
Der Regisseur ist mir ziemlich egal, er muss nur sein Handwerk verstehen. Nolan hat mir zu viel Pseudo-Cool-Einstellungen, das mag bei Filmen wie Tenet passen, bei Bond eher nicht.
Wichtiger ist mir der Darsteller, mein Favorit ist weiterhin Henry Cavill und dass die Storys besser sind als die drei letzten Filme, die meiner Meinung nach leider ziemlich schlecht waren obwohl Craig mit Casino Royale und Quantum Trost richtig gut loslegte.
Da waren zuviele Szenen bei, die in den 60er bis 80er Jahren bei Billo-Actionstreifen okay waren aber in modernen Filmen nichts zu suchen haben, wie etwa das Verhalten umgekippter Autos oder das eingesperrt sein in einem sinkenden Schiff mit dem Drehgriff. Solche Patzer hatten die Bond Filme in den 60ern jedenfalls nicht, deren Unrealismus betraf eher andere Dinge.
Das sehe ich tatsächlich komplett anders.
Nolan passt hier doch hervorragend und könnte für die nötige frische Note sorgen. Das mit ‚Pseudo-Cool‘ ist doch sehr subjektiv.
So sehr ich Henry Cavill mag,so wenig passt er als Bond. Dafür hat er viel zu viel Physis,wobei er vom Charme her sicherlich passen würde.
Ich bin da eher der Vertreter von: Noch nicht komplett bekannter Schauspieler,der durch Bond erst richtig bekannt wird.