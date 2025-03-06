James Bond: Sehen wir eine Überraschung bei neuen 007-Filmen?

Das Ende von Daniel Craig als James Bond war nicht nur das Ende des aktuellen Bond, es sorgte auch für eine ungewollte Pause bei den 007-Filmen. Amazon und die kreativen Köpfe hinter der Marke waren sich uneinig, wie es weitergehen soll.

James Bond: 007-Neustart mit Nolan?

Mittlerweile hat Amazon jedoch die kreative Kontrolle über James Bond erlangt und das dürfte bedeuten, dass es bald weitergeht. Wie? Laut The Warp sei Christopher Nolan „die beste Wahl“ bei vielen Insidern. Der ist allerdings eine Weile ausgebucht.

Aktuell liegt der Fokus auf „The Odyssey“, der im Sommer 2026 in die Kinos kommt und in diesem Jahr wird Christopher Nolan keine Kapazitäten haben. Wartet man bei Amazon auf Nolan? Dann könnte der nächste Bond sogar erst 2027 erscheinen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Christopher Nolan für die 007-Filme im Gespräch ist, angeblich wurde er auch nach Tenet angefragt, entschied sich dann aber für Oppenheimer. Bisher ist unklar, ob er nach Odyssey daran interessiert ist.

Ich persönlich könnte mir das gut vorstellen, ein Neustart der Bond-Reihe mit Nolan und einer ähnlichen Trilogie wie bei The Dark Knight. Mit dem richtigen 007 passt das sicher gut. Doch das würde bedeuten, dass Nolan für einige Jahre keine neuen Projekte mehr angehen kann (es sei denn, er plant nur einen neuen Bond-Film).