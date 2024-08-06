Gaming

Kein God of War: Santa Monica plant ganz neues PlayStation-Spiel

Autor-Bild
Von
|
God Of War Kratos Schrei

Das Santa Monica Studio dürften die meisten von euch von God of War kennen, eine der beliebtesten und erfolgreichsten PlayStation-Marken. Und diese gibt man auch nicht auf, aber nach 20 Jahren plant das Studio wohl eine ganz neue Marke.

Sony möchte neue PlayStation-Marken

Interessant finde ich dabei, dass sowohl Naughty Dog als auch Santa Monica als große PlayStation Studios nach ihren erfolgreichen Marken derzeit an ganz neuen Marken arbeiten. Sony scheint das PlayStation-Portfolio also ausbauen zu wollen.

Details zum neuen Projekt von Santa Monica gibt es noch keine, ich vermute auch, dass wir erst noch einen Ableger von God of War Ragnarök sehen werden, aber ich bin auch gespannt, was dieses Team geplant hat, welches viel Talent mitbringt.

Santa Monica hat bisher übrigens nur zwei Marken für die PlayStation entwickelt, einmal das Debütspiel „Kinetica“, seit 2005 gab es jedoch nur God of War-Spiele. Man hat an anderen Projekten mitgearbeitet, aber selbst nur diese Reihe gepusht.

