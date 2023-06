Keine Direct geplant: Nintendo nennt Details zu neuen Switch-Spielen

Nintendo schließt sich eigentlich ganz gerne den Events rund um die E3 an und plant regelmäßig eine Nintendo Direct. Eine solche werden wir in diesem Sommer aber wohl nicht sehen, denn Nintendo war sehr früh mit einer E3-Absage dabei.

Doch die Unternehmen planen ihre Ankündigungen viele Monate vorher und das führt dazu, dass Nintendo gerade nach und nach neue Details zu kommenden Spielen für die Nintendo Switch nennt. Wie zum Beispiel ein Datum für Pikmin 4:

Am 21. Juli geht es also schon los und das war nicht die einzige Ankündigung der letzten Tage, denn im Juni sehen wir mit Everybody 1-2-Switch tatsächlich einen Nachfolger für 1-2-Switch, eines der am schlechtesten bewerteten Switch-Spiele.

Warum hat man das Geld in einen Nachfolger gesteckt? Keine Ahnung, aber man weiß bei Nintendo sicher auch, dass das kaum einen interessiert und daher gibt es nicht einmal einen Trailer. Am 30. Juni geht es los und wir wissen noch nicht viel:

Everybody 1-2-Switch! erscheint am 30.06. für #NintendoSwitch. Das Spiel kann jetzt vorbestellt werden. 🛒: t.co pic.twitter.com/ULcBGPsM3f — My Nintendo Store DE (@NintendoStoreDE) June 5, 2023

Das Sommer-Lineup für die Nintendo Switch ist jetzt nicht unbedingt gut, auch wenn ich auf Pikmin 4 gespannt bin, aber es sind keine großen Highlights dabei. Warum auch, mit Zelda: Tears of the Kingdom hat man einen Blockbuster parat.

In den kommenden Tagen werden wir sicher noch mehr Switch-Spiele und andere Dinge sehen, die neuen Joy-Con in den Pastelltönen hätten auch gut in eine Direct gepasst. Das werden wir jetzt alles nach und nach in Form von Tweets verfolgen.

Nintendo Switch: Wie geht es weiter?

Doch die spannende Frage lautet: Was passiert dann? Zelda und ein paar passable Spiele für den Sommer reichen aus, aber die Nachfrage nach der Switch geht zurück und wie wird Nintendo reagieren, wenn das Weihnachtsgeschäft kommt?

Sehen wir 2024 wirklich schon einen Nachfolger der Switch? Hebt man sich die großen Blockbuster wie ein neues Super Mario vielleicht daher auf? Wird es einen großen Titel für Weihnachten geben? Kommt überhaupt eine Nintendo Direct?

Das wird jetzt eine spannende Zeit für Nintendo, die sich wie erwartet komplett auf Zelda ausruhen und das könnte für 2023 vielleicht sogar reichen. Noch ein DLC für Zelda, dann gewinnt es viele Spiel des Jahres-Preise und schon haben wir 2024.

Ich gehe davon aus, dass die zweite Jahreshälfte daher recht ruhig rund um die Nintendo Switch wird und bin jetzt auf den nächsten Schritt gespannt. Eine neue Hardware hat Nintendo bis 2024 ausgeschlossen, daher rechne ich nächstes Jahr damit und das könnte dann wieder ein großes Jahr mit mehr neuen Spielen werden.

Mein Tipp der Woche: Nintendo Switch Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, […]21. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->