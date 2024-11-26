Kia EV5 GT Line: Elektro-SUV bekommt eine neue Performance-Version

Kia präsentierte im Sommer 2023 den EV5, ein Elektroauto, welches „sehr viel Potenzial“ mitbringt und bereits in China gestartet ist. Dort hat Kia jetzt auch die GT Line vorgestellt, die sportlicher aussieht und auch etwas mehr Leistung mitbringt.

Es gibt hier einen Dual-Motor mit 233 kW (316 PS) und eine Reichweite von bis zu 580 km, wobei das eine Angabe für China ist, da darf man beim WLTP-Wert noch ein paar Kilometer abziehen. Von 30 auf 80 Prozent geht es in 27 Minuten, was jetzt nicht der beste Wert beim Laden ist, aber Kia verzichtet auf die 800 Volt-Technik.

Kia hat den EV5 für 2025 wohl auch noch ein bisschen überarbeitet und hier und da hochwertiger gestaltet. Der Kia EV5 ist durchaus für den globalen Markt geplant, in Australien ist er bereits gelistet und auch die GT Line ist dort zu sehen. Europa soll auch irgendwann folgen, die Details (für Deutschland) fehlen bisher allerdings noch.

Auf der Messe wurden letzte Woche übrigens auch der neue Kia EV6 GT und der erste Kia EV9 GT bestätigt. Es ist unklar, ob ein richtiger Kia EV5 GT geplant ist.