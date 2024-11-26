Mobilität

Kia EV5 GT Line: Elektro-SUV bekommt eine neue Performance-Version

Autor-Bild
Von
|
Kia Ev5 Gt Line 2025

Kia präsentierte im Sommer 2023 den EV5, ein Elektroauto, welches „sehr viel Potenzial“ mitbringt und bereits in China gestartet ist. Dort hat Kia jetzt auch die GT Line vorgestellt, die sportlicher aussieht und auch etwas mehr Leistung mitbringt.

Es gibt hier einen Dual-Motor mit 233 kW (316 PS) und eine Reichweite von bis zu 580 km, wobei das eine Angabe für China ist, da darf man beim WLTP-Wert noch ein paar Kilometer abziehen. Von 30 auf 80 Prozent geht es in 27 Minuten, was jetzt nicht der beste Wert beim Laden ist, aber Kia verzichtet auf die 800 Volt-Technik.

Kia hat den EV5 für 2025 wohl auch noch ein bisschen überarbeitet und hier und da hochwertiger gestaltet. Der Kia EV5 ist durchaus für den globalen Markt geplant, in Australien ist er bereits gelistet und auch die GT Line ist dort zu sehen. Europa soll auch irgendwann folgen, die Details (für Deutschland) fehlen bisher allerdings noch.

Auf der Messe wurden letzte Woche übrigens auch der neue Kia EV6 GT und der erste Kia EV9 GT bestätigt. Es ist unklar, ob ein richtiger Kia EV5 GT geplant ist.

Cupra Licht Tavscan Header

Cupra plant jetzt den bisher „größten Meilenstein“

Cupra ist eine der am schnellsten wachsenden Marken in Europa, aber man streckt die Fühler bei der Volkswagen AG so…

25. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV5 GT Line: Elektro-SUV bekommt eine neue Performance-Version
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS
Malcon Mittendrin
Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“
in News
Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an
in Mobilität
ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz
in Gesellschaft
Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober
in Smart Home
Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware und OS
Apple Imac 2023 Header
Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile
in News
Pebble Core App für iOS startet als Public Beta
in Wearables