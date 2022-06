Klima-Ticket könnte das 9-Euro-Ticket ab September ablösen

Das 9-Euro-Ticket bleibt eine einmalige Aktion und diese endet im August, das ist mittlerweile klar. Doch da es sich mittlerweile zum Verkaufsschlager entwickelt hat, wird diskutiert, wie es weitergeht. Wie kann man den ÖPNV attraktiver machen?

Das 9-Euro-Ticket kann derzeit unter anderem über die Webseite der Bahn gekauft werden und gilt für den kompletten ÖPNV in Deutschland. In Ausnahmefällen ist eine ICE-Nutzung möglich, aber dafür ist das Ticket eigentlich nicht vorgesehen.

-->

Klima-Ticket statt 9-Euro-Ticket?

Ab September könnte das „Klima-Ticket“ der Nachfolger werden, jedenfalls gibt es laut Handelsblatt und Spiegel einen Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung. Allerdings wird hier noch kein möglicher Preis genannt.

Es ist „ein vergünstigtes Klimaticket als einheitliche Länder-Nahverkehrs-Monats- beziehungsweise Jahresfahrkarte für den Schienenpersonenregionalverkehr und den ÖPNV“ vorgesehen, welches dann finanziell vom Bund unterstützt wird.

Die Details sollen noch ausgearbeitet werden, aber so ein Schritt wäre sicher eine gute Sache, um das Auto unattraktiver zu machen. Finde ich gut, aber am Ende ist natürlich der Preis entscheidend. So um die 30 Euro wären eine gute Lösung.

EU-Verbrennerverbot: Grüne Umweltministerin will für Deutschland zustimmen Neue Verbrenner sollen ab dem Jahr 2035 in Europa verboten werden. Das gilt freilich nur für Neuwagen. Der FDP passt das nicht, die deutsche Umweltministerin will dennoch zustimmen. Ungeachtet der Bedenken von Christian Lindner (Finanzminister, FDP) will die deutsche Umweltministerin…28. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->