Krise bei Twitter: Meta sieht Chance für Instagram

Seit der Übernahme von Elon Musk herrscht Chaos bei Twitter und es gibt Kritik, sehr viel Kritik. Viele Nutzer probieren Alternativen aus und Werbekunden haben sich verabschiedet. Einige sind zurück, aber die Alternativen wurden sehr aktiv.

Instagram als Alternative für Twitter

Meta hat keine Alternative für Twitter, mit Instagram, Facebook und WhatsApp will man andere Plattformen anbieten. Doch laut New York Times arbeitet ein Team bei Meta an ersten Projekten, die langfristig als Alternative für Twitter gedacht sind.

Die bevorzugte Plattform soll Instagram sein, die beliebteste Marke von Meta. Dort gibt es schon Ideen wie Instagram Notes, Realtime, Real Reels und Instant. Das Ziel ist es, dass man eine Funktion implementiert, mit der man „Tweets“ abschickt.

Meta ist dafür bekannt, dass man Instagram gerne für Kopie von anderen Diensten nutzt. Bei Snapchat hat das mit den Stories geklappt, bei TikTok ist man noch mit den Reels dabei und auch bei BeReal wird schon an einer neuen Kopie gearbeitet.

Doch Twitter? Wenn eine Plattform von Meta dafür geeignet wäre, dann Facebook selbst. Das hat aber einen noch viel schlechteren Ruf als Twitter mittlerweile, wenn es um toxische Äußerungen geht. Immerhin ist Facebook aber als Netzwerk für simple Nachrichten gestartet, bei Instagram liegt der Fokus auf Fotos und Videos.

Ich würde es Meta aber durchaus zutrauen, dass die das einfach mal versuchen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Instagram die richtige Anlaufstelle dafür wäre.

