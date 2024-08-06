Handel

Lebensmittelrettung: Zwei Jahre Rettertüte bei Lidl

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Lidl

Lidl hat 2022 in seinen über 3.250 Filialen die Rettertüte eingeführt, die in den letzten zwei Jahren über 45.000 Tonnen Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern vor der Verschwendung bewahrt hat.

Die Tüten, die für drei Euro verkauft werden, enthalten bis zu fünf Kilogramm Lebensmittel und seit fast einem Jahr wird ein Teil des Verkaufserlöses, 20 Cent pro Tüte, an die Tafel Deutschland gespendet. Lidl unterstützt die Tafel Deutschland seit 2008 und hat bisher über 32 Millionen Euro durch Lebensmittelspenden und Pfandspenden der Kunden beigesteuert.

240806 Pi Lidl Rettertüte Geburtstag

Die Rettertüte ist Teil eines Konzepts von Lidl zur Reduzierung der Lebensmittelverluste um 50 Prozent bis zum Jahr 2030. Dazu gehören die bedarfsgerechte Warenbestellung, die Rabattierung von Artikeln mit kurzer Haltbarkeit, die Abgabe von Lebensmitteln an die Tafeln und die Verwertung nicht mehr verzehrbarer Lebensmittel als Tierfutter.

Ich finde die Idee der Rettertüte nach wie vor gut, konnte aber selbst noch nie eine brauchbare Tüte finden. Ich weiß nicht, ob ich bisher immer nur Pech hatte, aber der Inhalt war quasi immer kompletter Müll, der teilweise schon am weggammeln war.


Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Chris. 🌟
    sagt am

    soso, die Tafel bekommt also 20% des Verkaufspreises, und dafür wieviel % weniger Ware?

    Den Tafeln fehlen Frischwaren ohne Ende, gerade weil die Händler das alles selber verkaufen!

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Chris. ⇡

      Na und? Gibt ja keinen Zwang für Edeka, Lidl und co an die Tafel zu spenden.

      Antworten
  2. Benboogie 🌟
    sagt am

    verpackte Lebensmittel (Milchprodukte) die kurz vor Ende vom MHd kaufen wir immer gerne.

    Aber von Obst /Gemüse kann man echt besser die Finger lassen. auch über ToGoodToGo nur schlechte Erfahrungen damit gemacht.

    Antworten
  3. Ronald 💎
    sagt am

    20 Cent pro 3 € Tüte. 2,80 € oder 93 % als Aufwandsentschädigung zur Weiterleitung an die Tafel, für Lebensmittel die sonst weggeschmissen worden wären?
    Muss schon sagen, super Konzept!
    Mit dem Appelieren an den Altruismus des Kunden noch seinen Müll vergolden.

    Antworten
  4. Matze50 🌀
    sagt am

    Müll ☹️ dann macht die ja voll Sinn

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Matze50 ⇡

      Nicht Müll. Es sind halt nicht mehr schön aussehende Produkte welche allerdings noch vollkommen genießbar bar.

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu max ⇡

        Ich vermute, er bezog sich auf meinen letzten Absatz, kann das leider nicht unterschreiben. Bei uns ist das wirklich im Grunde immer nur vergammeltes Zeug.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Handel / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News
ING startet Bezahldienst Wero noch im August
in Fintech
Threads
Threads wächst weiter: 400 Millionen Nutzer
in Social
Google zeigt das Top-Flaggschiff der Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple App Store Icon Header
Apple: Es gibt keine Vorurteile im App Store
in News
Opel will „die Grenzen“ von Elektroautos ausloten
in Mobilität
Vw Golf 8 Logo
Volkswagen erhöht die Preise für Verbrenner
in Mobilität
Fluch Karibik Johnny Depp
Fluch der Karibik 6: Johnny Depp als Überraschung für neuen Film
in News
ICE L erhält Zulassung für Einsatz in Deutschland
in Mobilität