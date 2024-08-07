Logitech und die „Für immer“-Maus: Kommt die PC-Maus mit Abo?

Hanneke Faber warf vor ein paar Tagen einen Blick in die Zukunft und sprach im Podcast von The Verge über eine „Für immer“-Maus von Logitech. Es sei nur eine erste Idee und kein konkretes Produkt, aber intern wird so ein Gedanke diskutiert.

Worum geht es? Logitech denkt über eine sehr hochwertige Maus nach, die man mit Software und Diensten mit der Zeit verbessern kann. Das führte dazu, dass ein paar Medien direkt die Behauptung aufstellten, dass eine PC-Maus mit Abo kommt.

Logitech: Keine Pläne für Maus mit Abo

Heute hat Logitech in einem Statement betont, dass man allerdings „keine Pläne für eine Maus mit Abo habe“. Die Chefin von Logitech gab im Interview allerdings auch an, dass das Geschäftsmodell für so eine Maus „schwierig“ sei. Also doch ein Abo?

Mir würde spontan keine andere Idee einfallen und es scheint in der heutigen Zeit sowieso das Standardvorgehen zu sein, dass man gewisse Dinge weglässt und am Ende einfach hinter ein Abo packt. Klingt bei einer Maus abwegig, aber auch nur, weil es das noch nicht gibt. Die Frage ist aber auch, wie man das umsetzen könnte.

Basisfunktionen darf man damit nicht einschränken, aber vielleicht hat Logitech auch eine Idee für Funktionen, die Nutzern ein Abo wert wären. Ich vermute aber, dass man das, übrigens ähnlich wie Bose bei Kopfhörern, wieder verwerfen wird.