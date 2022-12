Mario Kart 8 Deluxe: Morgen gibt es neue Strecken

Nintendo hat bereits bestätigt, dass wir im Dezember neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe bekommen. Die dritte Welle steht an und diese bringt den Fels-Cup und Mond-Coup mit jeweils vier Strecken aus den alten Mario Kart-Spielen mit.

Insgesamt wird es übrigens sechs Wellen geben, im Dezember ist also die Hälfte der neuen Strecken verfügbar und die andere Hälfte kommt 2023. Das bedeutet auch, dass wir Mario Kart 9 nicht vor 2024 sehen werden – wohl eher 2025.

Ich war am Anfang skeptisch bei den neuen Strecken und bin es mit Blick auf die Qualität weiterhin, sie kommen nicht an die Originale heran. Aber sie haben doch dafür gesorgt, dass wir hin und wieder Mario Kart 8 spielen. Meistens ein paar Tage bis Wochen nach einer neuen Welle, im Dezember stehen also wieder Battles an.

Für die neuen Strecken benötigt ihr natürlich das Spiel selbst und dann noch den Booster-Streckenpass für einmalig 24,99 Euro. Im Erweiterungspass für Nintendo Switch Online gibt es die Strecken auch – aber nur, solange ihr das Abo aktiv zahlt.

Wann gehen die neuen Strecken online? Laut Nintendo geht es am 7. Dezember um 14 Uhr deutscher Zeit los. Das folgende Video zeigt euch die neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe in einer kurzen Übersicht und mehr Details findet ihr darunter.

Mario Kart 8 Deluxe: Neue Welle im Video

Mario Kart 8 Deluxe: Strecken der 3. Welle

Fels-Cup

London-Tour: Kreuz und quer durch die britische Hauptstadt und rund um deren berühmte Wahrzeichen rasen die Spieler:innen in diesem Parcours aus Mario Kart Tour.

Kreuz und quer durch die britische Hauptstadt und rund um deren berühmte Wahrzeichen rasen die Spieler:innen in diesem Parcours aus Mario Kart Tour. Buu-Huu-Tal: Schaurig-schön und gleichermaßen düster-diesig geht’s auf dieser gespenstischen Strecke aus Mario Kart: Super Circuit zu, die über einen verwunschenen See führt.

Schaurig-schön und gleichermaßen düster-diesig geht’s auf dieser gespenstischen Strecke aus Mario Kart: Super Circuit zu, die über einen verwunschenen See führt. Gebirgspfad: Achtung, Haarnadelkurven und polternde Felsbrocken erwarten die Kart-Fahrer:innen auf dieser alpinen Piste aus Mario Kart 7.

Achtung, Haarnadelkurven und polternde Felsbrocken erwarten die Kart-Fahrer:innen auf dieser alpinen Piste aus Mario Kart 7. Blätterwald: Auf dieser Strecke aus Mario Kart Wii wirbeln die Spieler:innen durchs Herbstlaub und rasen durch die Wipfel gewaltiger Bäume.

Mond-Cup

Pflaster von Berlin: Auf dieser Strecke aus Mario Kart Tour sollte man stets die herabstürzenden Wummps und Steinblöcke im Auge behalten, während man an den Sehenswürdigkeiten Berlins vorbeirauscht.

Auf dieser Strecke aus Mario Kart Tour sollte man stets die herabstürzenden Wummps und Steinblöcke im Auge behalten, während man an den Sehenswürdigkeiten Berlins vorbeirauscht. Peachs Schlossgarten: Zwitschernde Vögel, blühende Blumen und bissige Kettenhunde erwarten die Spieler:innen auf dieser Piste aus Mario Kart DS, die durch Prinzessin Peachs weitläufigen Park führt.

Zwitschernde Vögel, blühende Blumen und bissige Kettenhunde erwarten die Spieler:innen auf dieser Piste aus Mario Kart DS, die durch Prinzessin Peachs weitläufigen Park führt. Bergbescherung: Durch Halfpipes und über verschneite Hügel, vorbei an riesigen Zuckerstangen und bunten Geschenkpaketen geht es auf dieser bezaubernden, festlichen Rennstrecke, die erstmals in Mario Kart Tour befahrbar war.

Durch Halfpipes und über verschneite Hügel, vorbei an riesigen Zuckerstangen und bunten Geschenkpaketen geht es auf dieser bezaubernden, festlichen Rennstrecke, die erstmals in Mario Kart Tour befahrbar war. Regenbogen-Boulevard: Dieser himmlische Boulevard, ursprünglich für Mario Kart 7 auf Nintendo 3DS angelegt, windet und schlängelt sich rund um zahlreiche Planetoiden.

