Metroid Prime 4: Erster Blockbuster für die neue Nintendo-Konsole?

Nintendo kündigte im Sommer 2017 an, dass man an Metroid Prime 4 für die Switch arbeitet, doch 2019 gab es dann die schlechte Nachricht: Das Projekt ist vorerst gescheitert und das Spiel wird neu entwickelt. Seit dem schwieg Nintendo dazu.

Metroid Prime 4 könnte fast fertig sein

Jetzt liefert der YouTuber „SuperMetalDave64“ mehrere Hinweise, dass Metroid Prime 4 auf ein Ende der Entwicklung zusteuern und bald kommen könnte. Ist es vielleicht sogar Ende 2024 ein Launch-Spiel für die neue Konsole von Nintendo?

Das ist meine Vermutung, und das nicht erst seit diesem Jahr. So einen Blockbuster kann man sich perfekt für eine neue Konsole aufheben. Wobei ich vermute, dass Metroid Prime 4 auch noch für die Nintendo Switch erscheint – für beide Konsolen.

Es erinnert mich an die Strategie von Zelda: Breath of the Wild, was sich Nintendo am Ende auch noch etwas aufhob und als Launch-Titel für die Switch einplante, obwohl es für die Wii U angekündigt wurde (für die das Spiel auch noch erschien).

Die Metroid-Reihe ist zwar kein Bestseller, aber bei Kritikern und Fans extrem hoch im Kurs und wird gerne gelobt, über 90 Punkte bei Metacritic sind keine Seltenheit. Und bei der Nintendo Switch OLED gab es die Marke ebenfalls für den Marktstart.

Meine Vermutung: Nintendo wird auf der möglichen Nintendo Direct im Februar die Remastered-Versionen von Metroid Prime 2 und 3 ankündigen, diese im Frühjahr und Sommer für die Switch veröffentlichen und im Winter kommt Metroid Prime 4 als Lauch-Titel mit der neuen Switch 2. Vielleicht ist das auch nur Wunschdenken.

