Microsoft und Activision Blizzard: EU stimmt zu und UK kritisiert die Entscheidung

Es hat sich schon angedeutet, dass die EU mit den Auflagen zufrieden ist und sich Microsoft genug bemüht hat, wenn es um den Deal für Activision Blizzard geht. Die EU hat zugestimmt. Diese Ankündigung sorgte bei der UMA aus Großbritannien für Ärger, denn die UK-Behörde hat die EU direkt für diese Entscheidung kritisiert.

In einem öffentlichen Thread bei Twitter gibt man an, dass die Übernahme eine schlechte Entscheidung für die Zukunft des Cloud Gaming wäre. Ja, genau, in UK macht man sich Gedanken um Cloud Gaming, das ist das Problem für die Behörde.

Microsoft’s proposals, accepted by the European Commission today, would allow Microsoft to set the terms and conditions for this market for the next 10 years.