Naughty Dog: Neues Spiel könnte Fans überraschen

Naughty Dog wird uns vermutlich irgendwann The Last of Us Part 3 liefern, aber das Entwicklerstudio von Sony hat zunächst andere Pläne. Nach Uncharted und The Last of Us soll mal wieder eine ganz neue Marke für die PlayStation kommen.

Doch Naughty Dog könnte damit auch einige Fans überraschen, denn man verlässt vielleicht die Komfortzone des PlayStation Studios. Naughty Dog ist vor allem für Singleplayer-Spiele mit guter Story bekannt – die aber alle linear aufgebaut sind.

Naughty Dog: Kommt ein Open World-Spiel?

Es gibt zwar hier und da mal Parts, wie in Uncharted 4 oder The Last of Us Part 2, in denen man kurz etwas mehr Freiheit bekommt, aber der nächste Titel könnte in Richtung „Open World“ gehen. Das deutet der gut informierte Ben Hanson an.

Der ehemalige Videoproduzent von Game Informer hat im Podcast von MinnMax von „sehr viel Freiheit für Spieler“ gesprochen und verspricht, dass wir alle nicht bereit dafür sind, wie „großartig dieses Spiel ist“. Intern wird es wohl mit einem sehr großen Titel verglichen, aber die Quelle wollte nicht sagen, welches Spiel das ist.

In Foren und Netzwerken wurden natürlich direkt Schwergewichte wie GTA oder Red Dead Redemption von Rockstar Games in den Raum geworfen. Seit vier Jahren ist es jetzt ruhig bei Naughty Dog, bald werden es fünf Jahre, so langsam aber sicher wäre es Zeit für eine Ankündigung. Vielleicht werden wir diese 2025 sehen.

