Naughty Dog: Neues Spiel seit 2020 in Entwicklung

Naughty Dog soll an einem neuen Spiel arbeiten und bevor wir The Last of Us Part 3 sehen werden, was ja bereits indirekt bestätigt wurde, kommt wohl wieder eine neue Marke des Entwicklerstudios – Uncharted übernimmt ein anderes Studio.

Wann sehen wir dieses Spiel? Das ist noch unklar, aber das liegt in den Händen von Sony, so Neil Druckmann, der Chef des Entwicklerstudios. Er hat allerdings diese Woche verraten, dass Naughty Dog schon seit 2020 an diesem Projekt arbeitet.

Moderne Spiele benötigen zwar immer mehr Zeit, aber das ist schon recht lange und könnte darauf hindeuten, dass wir das Spiel entweder 2025 oder 2026 für die PlayStation 5 (Pro) sehen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was da kommt.

Uncharted und The Last of Us sind für mich zwei der besten PlayStation-Marken und Naughty Dog eines der besten Entwicklerstudios, wenn es um das Erzählen von Geschichten geht. Und Neil Druckmann hat auch verraten, dass das Team hier komplette Freiheit bei der Entwicklung hatte. Mal schauen, wann Sony das Go gibt.

