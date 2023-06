Netflix könnte bald HBO-Serien bekommen

Bei Warner will man den Umsatz ankurbeln und weil ein Streamingdienst nicht die große Geldgrube ist, tendiert man wieder dazu, gewisse Inhalte an andere Dienste zu lizenzieren. Ein Gedanke, den auch Disney bei Disney+ derzeit wieder hat.

Netflix schon bald mit HBO-Serien?

Laut Deadline könnte es daher einen Deal zwischen Warner Media und Netflix geben und es wäre denkbar, dass gewisse HBO-Serien bei Netflix landen. Da haben die ganzen Unternehmen also in all den Jahren ihre eigenen Inhalte zurückgeholt und Lizenzverträge auslaufen lassen und jetzt rudert man plötzlich doch zurück.

Mich würde an dieser Stelle aber weniger das Vorgehen bei Warner wundern, denn Netflix hat in den letzten Jahren auch erkannt, dass solche Deals nicht nachhaltig sind, wenn die Inhalte dann plötzlich wieder verschwinden und fokussiert sich seit einigen Jahren fast nur noch auf Originale. Fremde Inhalte werden selten gekauft.

Wobei HBO-Serien natürlich sehr beliebt sind und wer weiß, vielleicht bekommt man diese gerade zu einem attraktiven Preis. Es stellt sich dann aber die Frage, ob das überhaupt Deutschland betrifft, denn hier kauft Sky die Inhalte von HBO ein.

