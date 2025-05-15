Dienste

YouTube: Google kündigt neue Art der Werbung an

Google hat diese Woche im Rahmen des 20. Jubiläums von YouTube ein kleines Event abgehalten und auf dem Brandcast 2025 nicht nur Highlights der Plattform genannt, das Unternehmen präsentierte auch eine ganz neue Art der Werbung.

Man setzt dabei, wie könnte es im Jahr 2025 anders sein, auf KI. Gemini, der KI-Dienst von Google, analysiert ein Video und schaut sich die Highlights an. Und an dieser Stelle gibt es dann eine Werbung, das nennt man „Peak Points“ bei YouTube.

Die Werbung soll euch direkt nach einem emotionalen Moment im Video abholen, im Beispiel sieht man einen Hochzeitsantrag. Sowas nennt man „emotionsbasierte Zielausrichtung“ und Google verspricht sich davon sicher etwas höhere Einnahmen.

Details zu den „Peak Points“ fehlen bisher noch, Google hat also nicht verraten, wie und wann diese bei den YouTube-Nutzern ankommen. Viele YouTuber legen ihre Werbung aber meistens sowieso auf diese Stellen, so viel wird sich nicht ändern.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Spitze, genau in den Momenten, in denen Werbung am unpassendsten ist. 🤦

  2. Max 🔱
    sagt am

    Ich hoffe es kommt in der Bezahlvariante „premium“ nicht vor. Für u.a. Werbefreiheit bezahlt man schließlich.

    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Max ⇡

      ach komm, das glaubst du doch selbst nicht. „PeakPoints“ kommt sicher als tolles Feature ;D

    2. Stefan K. 🌀
      sagt am zu Max ⇡

      Denke nicht das es bei Premium eingeführt wird. Ohne Premium ist die Werbung bei YouTube einfach nicht mehr ertragbar. Erst dieser Tage unverhofft YouTube ohne Login genutzt und direkt schockiert gewesen über die Masse an Werbung. 😨

      1. Matze50 🌀
        sagt am zu Stefan K. ⇡

        Verstehe auch nicht, wie manche das aushalten.

        Sicher die Privat TV Konsumenten

        1. Stefan 🌟
          sagt am zu Matze50 ⇡

          Ich nutze newpipe um YouTube Werbe-frei zu schauen … Gut super ohne Premium ;)

