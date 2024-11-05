Dienste

Netflix stellt ein Serienformat (fast) komplett ein

Netflix hat ein Serienformat, welches man vor ein paar Jahren ins Leben rief, fast komplett eingestellt. Die Rede ist von interaktiven Serien, bei denen ihr nicht nur die Serie bei Netflix schauen, sondern auf irgendeine Art damit interagieren könnt.

Vier Inhalte (Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls und You vs. Wild) bleiben erhalten, aber Netflix hat den Fokus laut eigenen Angeben auf andere Technologien gelegt.

Es war eine spannende Zeit, man hat bei Netflix viel gelernt, aber das klingt so, als ob da nichts mehr kommen wird. Das Format wurde 2019 ins Leben gerufen und nach dem ersten Erfolg direkt ausgebaut, weltweit gab es 24 Inhalte bei Netflix.

